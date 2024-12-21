«Каждый раз, когда кто-то говорит, что все с русскими паспортами виноваты, он играет ему [Путину] на руку. Потому что, когда виноваты все, значит не виноват никто. Далеко не все люди в России подонки и подлецы, которые только и кричат "Гойда!" и считают, что нужно проводить "денацификацию Украины". Сейчас единственная возможная форма протеста для обычного человека - это молчание. [...] У них нет никаких стопоров совершенно. Они убивают людей! Мы сейчас говорим не про какой-то там политический режим или запрет песни на радио. Хе*ня это всё собачья! Они людей убивают. Вышел дед к эфиру и сказал: "Я объявляю спецоперацию!". Он сказал "я", а теперь он говорит "мы". А в начале, когда "Киев за три дня", тогда "я", а когда не за три дня, тогда "мы"».