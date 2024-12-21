«Жизнь непредсказуема. Я не мог предположить, что я буду жить два года в Лос-Анджелесе», - говорит музыкант и поэт Вася Обломов, который в 2022 году был вынужден покинуть Россию.
«Россия уже другая. Никто назад не отмотает плeнку»: Вася Обломов об эмиграции и коллективной ответственности (1)
Недавно Обломов в рамках своего музыкального тура посетил Ригу и дал интервью YouTube-каналу «Говорящие Головы», в котором рассказал о своей эмиграции и коллективной ответственности россиян за происходящее в Украине.
«Есть люди, которым сырники в горло не лезут, потому что они русские. Они не могут эти сырники есть, когда российские военные маршируют по украинской земле. Я не отношусь к этим людям. Сырники тут ни при чём. И русский язык тут ни при чём. И русская культура тут ни при чём. И флаг, больше скажу, тут тоже ни при чём. Эти люди захватили власть. Я хорошо помню ход событий, прекрасно слышал, что они решили это сделать. Я знаю, кто виноват. Они пытаются размазать вину и сказать, что это мы все (виноваты) и у нас общая цель. Нет, нет. Мы знаем, чья это цель».
Обломов, которого постепенно запрещали на родине, не давали проводить концерты и вынудили уехать, допускает, что уже никогда не сможет вернуться в Россию.
«Чем дольше мы живём за границей, тем меньше шансов, что мы вернёмся обратно. Просто ты привыкнешь жить в другой стране. Есть шанс, что ты потом приедешь в страну, из которой уезжал, а это будет другая страна. Она уже другая. Если и хочется вернуться куда-то, то хочется вернуться в то время, а время уже прошло. Территориально ты возвращаешься, а это всё не та страна. Всё уже изменилось и выглядит по-другому. Ну, ты походишь неделю-две и уедешь уже совсем, навсегда. Некоторые артисты получили уголовные дела, и они не могут вернуться туда.
Даже когда закончится война, едва ли российская власть скажет: "Слушай, сорян, открывай "ЭХО Москвы", Смольянинов, какой ты террорист? Ты никакой не террорист, мы чисто поржать тебя назначили". Ничего такого не будет. Никто назад не отмотает плёнку. Более того, погибшие не воскреснут», - говорит Обломов.
Также музыкант отметил, что «Россия - это не Путин», как считают многие. По мнению Обломова, в интересах российской власти и Путина размыть вину и превратить её в коллективную ответственность.
«Каждый раз, когда кто-то говорит, что все с русскими паспортами виноваты, он играет ему [Путину] на руку. Потому что, когда виноваты все, значит не виноват никто. Далеко не все люди в России подонки и подлецы, которые только и кричат "Гойда!" и считают, что нужно проводить "денацификацию Украины". Сейчас единственная возможная форма протеста для обычного человека - это молчание. [...] У них нет никаких стопоров совершенно. Они убивают людей! Мы сейчас говорим не про какой-то там политический режим или запрет песни на радио. Хе*ня это всё собачья! Они людей убивают. Вышел дед к эфиру и сказал: "Я объявляю спецоперацию!". Он сказал "я", а теперь он говорит "мы". А в начале, когда "Киев за три дня", тогда "я", а когда не за три дня, тогда "мы"».
Видео: Интервью Васи Обломова