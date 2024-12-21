26-летняя женщина трагически скончалась после пластической операции, проведенной в Турции. Сообщается, что процедура была выполнена небрежно, а последующее лечение оказалось некачественным. За несколько дней до фатальной операции клиника была оштрафована, так как персонал не имел соответствующей подготовки.
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Известный блогер умерла после неудачной пластической операции, клиника отрицает свою вину
Деми Аголия, родом из Солфорда, отправилась в январе в Турцию на операцию по бразильской подтяжке ягодиц. Она увидела рекламу клиники красоты в Стамбуле в социальных сетях, которую рекомендовали несколько знаменитостей. Во время процедуры пациенту вводят в бедра и ягодицы жир, взятый с других частей тела.