Известный блогер умерла после неудачной пластической операции, клиника отрицает свою вину

Деми Аголия, родом из Солфорда, отправилась в январе в Турцию на операцию по бразильской подтяжке ягодиц. Она увидела рекламу клиники красоты в Стамбуле в социальных сетях, которую рекомендовали несколько знаменитостей. Во время процедуры пациенту вводят в бедра и ягодицы жир, взятый с других частей тела.

Мать 10-летнего мальчика была известным блогером и делилась своей жизнью в китайской версии TikTok - Douyin. Она часто устраивала прямые эфиры, в которых пела и танцевала, и имела значительное количество подписчиков в Китае. Непосредственно перед операцией Деми поделилась с подписчиками своим волнением по поводу предстоящей процедуры и призналась, что с нетерпением ждет свою новую, идеальную фигуру.