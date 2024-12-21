54-летняя бывшая модель Беатриче Фенис, которая в этом году развелась в шестой раз, не перестает удивлять и выходить замуж! На этот раз она связала себя узами брака в седьмой раз, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Эстонская светская львица Беатриче вышла замуж в седьмой раз
Беатриче Фенис (в девичестве Беатрис Бугаец) - модель, владелица одноименного модельного агентства, а также хозяйка ресторана nAnO и лаунж-бара Mull.
Еще в мае 2024 года Беатриче расторгла свой шестой брак, но она не собирается ставить любовь на паузу.
В ночь на пятницу она поделилась радостной новостью со своими поклонниками в социальных сетях: она снова вышла замуж! Новым избранником модели стал 51-летний предприниматель Рюнно Матисен.
«С октября я живу отдельно, потому что так удобнее для всех: могу принимать своих детей и подруг, а также ходить на работу пешком», - подтвердила бывшая модель и бизнесвумен Беатриче в мае изданию Kroonika, что ее брак с Лауром Лая завершен.
Беатриче и ее нового спутника Матисена заметили вместе в начале ноября на торжественном открытии универмага Stockmann. На мероприятии светская львица призналась, что он является ее новым избранником.