ВИДЕО Эстонская светская львица Беатриче вышла замуж в седьмой раз

Беатриче Фенис (в девичестве Беатрис Бугаец) - модель, владелица одноименного модельного агентства, а также хозяйка ресторана ​nAnO и лаунж-бара Mull.

Еще в мае 2024 года Беатриче расторгла свой шестой брак, но она не собирается ставить любовь на паузу.

В ночь на пятницу она поделилась радостной новостью со своими поклонниками в социальных сетях: она снова вышла замуж! Новым избранником модели стал 51-летний предприниматель Рюнно Матисен.

«С октября я живу отдельно, потому что так удобнее для всех: могу принимать своих детей и подруг, а также ходить на работу пешком», - подтвердила бывшая модель и бизнесвумен Беатриче в мае изданию Kroonika, что ее брак с Лауром Лая завершен.

Беатриче и ее нового спутника Матисена заметили вместе в начале ноября на торжественном открытии универмага Stockmann. На мероприятии светская львица призналась, что он является ее новым избранником.