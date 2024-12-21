КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? Разница в цене на стеклоомывающую жидкость в Эстонии и Финляндии оказалась значительной

Недавно побывавший в Финляндии эстонский фотограф Карли Саул поделился в социальных сетях своим наблюдением о заметной разнице в цене зимней стеклоомывающей жидкости в магазинах Эстонии и у северных соседей.

Если в Финляндии стеклоомывающая жидкость стоит 2,49 евро, то в Эстонии цена составляет 4,99 евро. Хотя речь идет о продукции разных брендов, оба упаковки имеют объем три литра. Саул добавил, что в Финляндии он нашел жидкость по такой цене в Вантаа, а в Эстонии обратил внимание на более дорогой аналогичный продукт в Tondi Selver.