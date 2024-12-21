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КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? Разница в цене на стеклоомывающую жидкость в Эстонии и Финляндии оказалась значительной

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Известный фотограф обратил внимание, что жители Эстонии вынуждены платить за стеклоомывающую жидкость больше, чем их северные соседи. Руководитель отдела коммуникаций Selver Марианн Ярвела отметила, что цены на товары формируются на основе закупочных цен, а различия в ценах могут быть обусловлены различными факторами. «Например, страной происхождения, объемом, производителем, свойствами продукта, а также тем, является ли цена обычной, акционной или ценой на продукт собственной марки», - пояснила Ярвела.

Недавно побывавший в Финляндии эстонский фотограф Карли Саул поделился в социальных сетях своим наблюдением о заметной разнице в цене зимней стеклоомывающей жидкости в магазинах Эстонии и у северных соседей.

Если в Финляндии стеклоомывающая жидкость стоит 2,49 евро, то в Эстонии цена составляет 4,99 евро. Хотя речь идет о продукции разных брендов, оба упаковки имеют объем три литра. Саул добавил, что в Финляндии он нашел жидкость по такой цене в Вантаа, а в Эстонии обратил внимание на более дорогой аналогичный продукт в Tondi Selver.

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