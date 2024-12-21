Известный фотограф обратил внимание, что жители Эстонии вынуждены платить за стеклоомывающую жидкость больше, чем их северные соседи. Руководитель отдела коммуникаций Selver Марианн Ярвела отметила, что цены на товары формируются на основе закупочных цен, а различия в ценах могут быть обусловлены различными факторами. «Например, страной происхождения, объемом, производителем, свойствами продукта, а также тем, является ли цена обычной, акционной или ценой на продукт собственной марки», - пояснила Ярвела.
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КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Разница в цене на стеклоомывающую жидкость в Эстонии и Финляндии оказалась значительной
Недавно побывавший в Финляндии эстонский фотограф Карли Саул поделился в социальных сетях своим наблюдением о заметной разнице в цене зимней стеклоомывающей жидкости в магазинах Эстонии и у северных соседей.