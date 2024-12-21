«Титаник» с крыльями: самолет затопило водой из туалета прямо во время полета

На днях пользователь TikTok с ником 4blaz опубликовал видео, на котором видно, как пол в салоне самолета American Airlines заливает водой, вытекающей из уборной.

На видео также видно, как растерянные пассажиры пытаются поднять повыше ноги и оставленные под сиденьями личные вещи, чтобы спасти их от затопления.

Видео пассажир, находившийся на борту самолета, сопроводил песней канадской певицы Селин Дион My Heart Will Go On, звучавшей в кинофильме «Титаник».

«Во время полета показывали "Титаник"», - в шутку подписал видео его автор.

На данный момент видео уже набрало более 7 миллионов просмотров и свыше 63 тысяч лайков, а пользователи продолжают активно комментировать происходящее:

«Еще одна причина носить обувь с закрытым носком, а не шлепанцы и кроксы», - прокомментировал один из пользователей.

«Утонуть на высоте 30000 футов, на скорости 500 миль в час, лол, разблокирован новый страх смерти», - добавил еще один читатель.

«Но вам все равно придется держать сумку под сиденьем перед вами в целях безопасности», - пошутил один из пользователей.