«Он был одержим ею»: Бывшая жена и друг Яниса Тиммы обвинили в его смерти Анну Седокову

У Седоковой трое детей от предыдущих отношения: 20-летняя дочь Алина, 13-летняя дочь Моника, которая живет в США с отцом, и 7-летний сын Гектор. Когда певица начала встречаться с Тиммой, Гектор был еще совсем маленьким, и Тимма фактически стал отцом для него: он сам рассказывал, что сильно привязался к ребенку.

Друг Тиммы также отметил, что у того были большие планы на будущее: он планировал открыть детскую баскетбольную школу.

Бывшая жена Тиммы Сана Ошс в своем Instagram тоже высказалась на тему самоубийства Тиммы. Она написала, что последние несколько лет были для нее особенно тяжелыми: «Эти пять лет были кошмарными для всех нас, нас всех тянуло в эту дыру... Даже если со стороны выглядит, что моя жизнь хорошо складывается... Но в моей жизни было много стресса и неприятностей... Я многими вещами не делюсь публично». В этом увидели намек на брак Седоковой и Тиммы, ведь они поженились как раз приблизительно в это время.

В интернете 42-летнюю Седокову обвиняют в гибели спортсмена. Пользователи заявляют, что она разрушила его карьеру и оставила в трудный момент. Певица ответила, что последние два года ее жизнь была «адом». Люди из ее окружения утверждают, что Тимма шантажировал ее, угрожая самоубийством, если она его не простит. После смерти бывшего мужа Седокова попала в больницу с нервным срывом.

32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в ночь на 17 декабря: он покончил с собой в день рождения Седоковой. В последние месяцы спортсмен столкнулся с серьезными финансовыми трудностями из-за застоя в карьере и алиментов на сына от предыдущего брака.

В начале декабря суд официально расторг его брак с Анной Седоковой после четырех лет совместной жизни. До этого Тимма пытался восстановить отношения с Седоковой, писал о депрессии в соцсетях и утверждал, что ее интересовали только деньги.