Соседка Яниса Тиммы и Анны Седоковой о баскетболисте: «Он прежде уже пытался свести счеты с жизнью»

«Я его видела как неразговорчивого, стеснительного молодого человека. Высокий, красивый, молодой, в расцвете сил - жить да жить! Плюс еще баскетболист… Мы часто встречались около бассейна, на прогулке с собаками… Я видела их пару раз вместе с Седоковой, эта пара мне действительно нравилась. Они очень гармоничные… И я, честно говоря, думала, что они все-таки сойдутся и будут вместе»​, - призналась она.

Собеседница издания также раскрыла, что Янис прежде уже пытался свести счеты с жизнью в США в прямом эфире. Но тогда все обошлось. По мнению Лауры Иост, баскетболисту требовалась помощь. Более того, она предположила, что на самом деле Тимма не хотел покидать этот мир - просто никого не оказалось рядом в нужный момент.​

«Янис не был слабым человеком. Можно кого угодно довести до ручки. Депрессия - это болезнь, а не упадок настроения. Жаль ли мне Анну? Безусловно. Ей жить с этим, и день ее рождения превратился в траурную дату. Но, повторюсь, не нужно играть чувствами, судьбами, чужими жизнями. Уходя надо уходить, а не бегать туда-сюда. Он любил ее и не смог справиться, не оказалось рядом никого. Хотел ли он уйти из жизни? Я думаю, что нет. Скорее, не рассчитал»​, - говорит Лаура.