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УБИЙСТВО МЛАДЕНЦА Адвокат о прослушивании телефонных разговоров: человек, который знает об этом, ведет себя по-другому

Перевод: Седа Дунгурова
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Обвиняемая Кайри Куусемаа / адвокат Северинас Якубаускас.
Обвиняемая Кайри Куусемаа / адвокат Северинас Якубаускас. Фото: Tairo Lutter / Emerald Legal / Elu24 kollaaž

«Государственный суд пришел к выводу, что, удовлетворив нашу жалобу и признав разрешение уездного суда на прослушку незаконным, окружной суд выдвинул чрезмерно строгие требования к обоснованию разрешения», - отметил вчера адвокат сестры Кайри Куусемаа, которую обвиняют в убийстве младенца в Сууре-Лэхтру, Северинас Якубаускас, комментируя решение Государственного суда признать законным прослушивание разговоров между Куусемаа и ее сестрой.

«Одной из наших жалоб было то, что прослушивание телефонных разговоров нарушило право Кайри Куусемаа не свидетельствовать против себя самого, после чего Государственный суд пришел к выводу, что отсутствуют данные, указывающие на то, что разговоры Кайри Куусемаа с ее сестрой проходили без ее свободы воли. Поэтому нет оснований говорить о нарушении желания человека сохранять молчание или получении показаний с помощью хитрости», - прокомментировал Якубаускас.

«Лично я считаю, что в ситуации, когда человек находится, так сказать, в информационном вакууме, в чужой стране и в неведении, подслушивают ли его и есть ли вообще надежда вернуться на родину, сложно говорить о свободном волеизъявлении. Я верю, что истинное проявление свободы воли предполагает свободу и достаточную осведомленность о происходящем вокруг, включая понимание того, подслушивают ли человека тайно», - рассуждал он.

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