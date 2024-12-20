УБИЙСТВО МЛАДЕНЦА Адвокат о прослушивании телефонных разговоров: человек, который знает об этом, ведет себя по-другому

«Одной из наших жалоб было то, что прослушивание телефонных разговоров нарушило право Кайри Куусемаа не свидетельствовать против себя самого, после чего Государственный суд пришел к выводу, что отсутствуют данные, указывающие на то, что разговоры Кайри Куусемаа с ее сестрой проходили без ее свободы воли. Поэтому нет оснований говорить о нарушении желания человека сохранять молчание или получении показаний с помощью хитрости», - прокомментировал Якубаускас .

«Лично я считаю, что в ситуации, когда человек находится, так сказать, в информационном вакууме, в чужой стране и в неведении, подслушивают ли его и есть ли вообще надежда вернуться на родину, сложно говорить о свободном волеизъявлении. Я верю, что истинное проявление свободы воли предполагает свободу и достаточную осведомленность о происходящем вокруг, включая понимание того, подслушивают ли человека тайно», - рассуждал он.