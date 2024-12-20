«Государственный суд пришел к выводу, что, удовлетворив нашу жалобу и признав разрешение уездного суда на прослушку незаконным, окружной суд выдвинул чрезмерно строгие требования к обоснованию разрешения», - отметил вчера адвокат сестры Кайри Куусемаа, которую обвиняют в убийстве младенца в Сууре-Лэхтру, Северинас Якубаускас, комментируя решение Государственного суда признать законным прослушивание разговоров между Куусемаа и ее сестрой.
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УБИЙСТВО МЛАДЕНЦА ⟩ Адвокат о прослушивании телефонных разговоров: человек, который знает об этом, ведет себя по-другому
«Одной из наших жалоб было то, что прослушивание телефонных разговоров нарушило право Кайри Куусемаа не свидетельствовать против себя самого, после чего Государственный суд пришел к выводу, что отсутствуют данные, указывающие на то, что разговоры Кайри Куусемаа с ее сестрой проходили без ее свободы воли. Поэтому нет оснований говорить о нарушении желания человека сохранять молчание или получении показаний с помощью хитрости», - прокомментировал Якубаускас.