Эстонско-финская красотка о своем испорченном утре: «Уже написала заявление в полицию»

«Что с людьми не так?» - пишет эстонско-финская фитнес модель Эрна Хуско в социальных сетях в четверг, 19 декабря. «Еще вчера я радовалась, какая прекрасная жизнь и все вокруг, а сегодня утром меня ждал вот такой "приятный" сюрприз», - делится она кадрами, на которых видно, разбитое стекло ее машины.