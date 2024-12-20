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Эстонско-финская красотка о своем испорченном утре: «Уже написала заявление в полицию»

Перевод: Седа Дунгурова
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Фитнес-модель Эрна Хуско возмущена тем, что произошло вчера утром.
Фитнес-модель Эрна Хуско возмущена тем, что произошло вчера утром. Фото: Kuvatõmmis Instagramist ja Instagrami loost

«Еще вчера я радовалась, какая прекрасная жизнь и все вокруг, а сегодня утром меня ждал вот такой "приятный" сюрприз», - пожаловалась фитнес-модель и блогер Эрна Хуско в Instagram. Красотка рассказала, что кто-то разбил одно из задних стекол ее автомобиля.

«Что с людьми не так?» - пишет эстонско-финская фитнес модель Эрна Хуско в социальных сетях в четверг, 19 декабря. «Еще вчера я радовалась, какая прекрасная жизнь и все вокруг, а сегодня утром меня ждал вот такой "приятный" сюрприз», - делится она кадрами, на которых видно, разбитое стекло ее машины.

«Просто нет слов от неадекватного поведения людей. Вандализм по отношению к чужой собственности... Я уже написала заявление в полицию, и, к счастью, стекло уже меняют», - добавила она в своих Instagram-историях.

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