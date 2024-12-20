Эстонско-финская красотка о своем испорченном утре: «Уже написала заявление в полицию»

«Еще вчера я радовалась, какая прекрасная жизнь и все вокруг, а сегодня утром меня ждал вот такой "приятный" сюрприз», - пожаловалась фитнес-модель и блогер Эрна Хуско в Instagram. Красотка рассказала, что кто-то разбил одно из задних стекол ее автомобиля.
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«Что с людьми не так?» - пишет эстонско-финская фитнес модель Эрна Хуско в социальных сетях в четверг, 19 декабря. «Еще вчера я радовалась, какая прекрасная жизнь и все вокруг, а сегодня утром меня ждал вот такой "приятный" сюрприз», - делится она кадрами, на которых видно, разбитое стекло ее машины.