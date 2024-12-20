У жителя Тартумаа был куплен билет на автобус до Курессааре, куда он должен был ехать на работу. «Я сделал всего два глотка водки из бутылки друга, я не был пьян», - говорит мужчина, которого не пустили в автобус. Представитель автобусной компании объясняет, что даже небольшое количество выпитого алкоголя вызывает неприятный запах. «Человек должен оставаться трезвым от момента посадки в автобус до выхода из него», - заявил он.
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ДОЕХАТЬ ДО РАБОТЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ⟩ Глоток водки оказался роковым: мужчину, который хотел поехать из Тарту в Курессааре, не пустили в автобус
16 декабря Март, живущий в сельской местности недалеко от Тарту, должен был сесть на автобус Тарту-Курессааре, чтобы поехать на работу на Сааремаа. «Билет был куплен, он стоил 23 евро», - говорит он. Автобус должен был отправиться в 15:50. Марта проводил на автобусный вокзал его друг, у которого с собой была пластиковая бутылка водки. Март тоже решил перед длинной дорогой сделать пару глотков.