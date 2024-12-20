ДОЕХАТЬ ДО РАБОТЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ Глоток водки оказался роковым: мужчину, который хотел поехать из Тарту в Курессааре, не пустили в автобус

16 декабря Март , живущий в сельской местности недалеко от Тарту, должен был сесть на автобус Тарту-Курессааре, чтобы поехать на работу на Сааремаа. «Билет был куплен, он стоил 23 евро», - говорит он. Автобус должен был отправиться в 15:50. Марта проводил на автобусный вокзал его друг, у которого с собой была пластиковая бутылка водки. Март тоже решил перед длинной дорогой сделать пару глотков.

«Мы с другом были на автобусном вокзале и ждали автобус. Я выпил всего пару глотков из бутылки друга, не больше. Друг предложил выпить на посошок перед дорогой», - рассказывает Март. Однако, по словам мужчины, когда к нему подошел водитель, тот сказал: «Вы что, думаете, я вас возьму?» На автобус Март так и не попал, несмотря на то, что у него был билет. По словам Марта, водитель вернулся в автобус, закрыл двери и уехал.