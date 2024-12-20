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ВИДЕО «Как мило!» Мужчина решил провести ожидание на эстонско-российской границе с пользой

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Фото статьи
Фото: Kaader videost

Ожидание на границе вовсе не обязательно должно быть скучным! Это доказал человек, который, ожидая своей очереди на границе, нарисовал милого котeнка прямо на заснеженном асфальте.

Забавное видео было заснято в Лухамаа, на пункте пропуска на эстонско-российской границе.

«Тот момент, когда ждешь своей очереди для пересечения границы в Лухамаа, а тебя внезапно охватывает творческое вдохновение», - говорится в подписи к видео.

В ролике, опубликованном Лыунаской префектурой, видно, как один из ожидающих коротает время, рисуя котенка на снегу.

«Как мило!», «Отличный способ скоротать время!» - комментируют пользователи Сети.

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