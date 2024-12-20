Ожидание на границе вовсе не обязательно должно быть скучным! Это доказал человек, который, ожидая своей очереди на границе, нарисовал милого котeнка прямо на заснеженном асфальте.
ВИДЕО ⟩ «Как мило!» Мужчина решил провести ожидание на эстонско-российской границе с пользой
Забавное видео было заснято в Лухамаа, на пункте пропуска на эстонско-российской границе.
«Тот момент, когда ждешь своей очереди для пересечения границы в Лухамаа, а тебя внезапно охватывает творческое вдохновение», - говорится в подписи к видео.
В ролике, опубликованном Лыунаской префектурой, видно, как один из ожидающих коротает время, рисуя котенка на снегу.
«Как мило!», «Отличный способ скоротать время!» - комментируют пользователи Сети.