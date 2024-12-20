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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! В Эстонии издана «Библия деcертa»

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Фото статьи
Фото: Mai Grepp

Марика Синкконен - кондитер, создающая изысканный вкус и настоящие шедевры среди макарон. Она выпустила книгу, посвященную этим десертам и их тонкостям приготовления. Другими словами, это настоящая «Библия макарон» на эстонском языке.

Макарон (macaron) - фирменное лакомство Марика Синкконен, которое преобразит ваши вкусовые ощущения и станет украшением любого мероприятия. Эстонская королева макарон владеет и руководит компанией Tordikool, где обучают созданию тортов, эклеров, миндального печенья, съедобных украшений и другим искусствам кондитерского мастерства.

Марика Синкконен знает о макаронах все и даже больше!
Марика Синкконен знает о макаронах все и даже больше! Фото: Mai Grepp

Говоря о макаронах, книга Марики считается одной из самых полных. В ней есть  рецепты не только традиционных макарон, но и их веганских вариаций с различными начинками. Также здесь приведена вся необходимая информация о подборе ингредиентов, инструментах и способах приготовления. Все это сопровождается детальными инструкциями и красочными снимками.

Фото статьи
Фото: Mai Grepp

Даже если раньше вы ограничивались только дегустацией готовых десертов, благодаря этой книге вы сможете освоить весь процесс - от идеально точных заготовок до изысканных начинок. Макароны украсят любую вечеринку - и станут жемчужиной на вашем обеденном столе!

Фото статьи
Фото: Mai Grepp
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