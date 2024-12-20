Марика Синкконен - кондитер, создающая изысканный вкус и настоящие шедевры среди макарон. Она выпустила книгу, посвященную этим десертам и их тонкостям приготовления. Другими словами, это настоящая «Библия макарон» на эстонском языке.
ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! ⟩ В Эстонии издана «Библия деcертa»
Макарон (macaron) - фирменное лакомство Марика Синкконен, которое преобразит ваши вкусовые ощущения и станет украшением любого мероприятия. Эстонская королева макарон владеет и руководит компанией Tordikool, где обучают созданию тортов, эклеров, миндального печенья, съедобных украшений и другим искусствам кондитерского мастерства.
Говоря о макаронах, книга Марики считается одной из самых полных. В ней есть рецепты не только традиционных макарон, но и их веганских вариаций с различными начинками. Также здесь приведена вся необходимая информация о подборе ингредиентов, инструментах и способах приготовления. Все это сопровождается детальными инструкциями и красочными снимками.
Даже если раньше вы ограничивались только дегустацией готовых десертов, благодаря этой книге вы сможете освоить весь процесс - от идеально точных заготовок до изысканных начинок. Макароны украсят любую вечеринку - и станут жемчужиной на вашем обеденном столе!