ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! В Эстонии издана «Библия деcертa»

Говоря о макаронах, книга Марики считается одной из самых полных. В ней есть рецепты не только традиционных макарон, но и их веганских вариаций с различными начинками. Также здесь приведена вся необходимая информация о подборе ингредиентов, инструментах и способах приготовления. Все это сопровождается детальными инструкциями и красочными снимками.