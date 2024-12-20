«Эти пять лет были кошмаром для всех нас!» Первая жена Тиммы присоединилась к словам отца Яниса

Сестра Яниса Тиммы ранее публично поблагодарила множество людей и организаций, добровольно предложивших свою помощь в организационных, юридических и финансовых вопросах по обе стороны границы, в том числе команду второй жены Яниса Анны Седоковой.

Сообщается, что бывшая жена Тиммы, популярная российская певица Анна Седокова, после смерти экс-супруга находится в медицинском учреждении в нестабильном состоянии. Ее представители сообщили СМИ, что певица взяла на себя все расходы, связанные с похоронами Тиммы.

Реакция самой Седоковой вызвала неоднозначное отношение - через несколько часов после того, как стала известна трагическая судьба Тиммы, певица заявила в своих социальных сетях: "Вы просто не представляете, в каком аду я жила последние несколько лет.. Еще позже она поделилась кадрами, сделанными, судя по всему, в медицинском учреждении.

Российские СМИ цитировали Райтиса Тимму, отца Яниса: "Я ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что она прошла через ад. Думаю, вы можете спросить об этом ее... Я знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью", - рассказал отец Тиммы.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

Янис Тимма скончался во вторник, 17 декабря, в Москве. По данным СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. «Медуза» сообщает, что агентства "ТАСС" и "РИА Новости" подтвердили факт самоубийства Тиммы.

В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании «Лига Ставок» за клуб «Аликсон». Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта. Ранее Тимма сыграл за нее 68 матчей.