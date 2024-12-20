ВИДЕО Необычный клип на песню, участвующую в Eesti Laul, взорвал Сеть

«Дистрибьютор решил, что под финальными титрами должен звучать какой-то запоминающийся трек, а я, экспериментируя с созданием фильмов при помощи ИИ, решил сделать для этой песни самый безумный и странный визуальный ряд», - говорит Март Сандер , который сейчас работает над первым полностью созданным с помощью ИИ фильмом.

«В шутку отправил эту песню на Eesti Laul, и теперь все в руках публики - подойдет ли она для конкурса», - говорит Сандер. Хотя в фильме песня звучит на английском языке, для конкурса она была переведена на эстонский. Клип был опубликован вчера, и только за первый день его посмотрели около 20 000 человек.