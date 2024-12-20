Принц и принцесса Уэльские для рождественской открытки использовали фото с летнего отдыха

На открытке, кроме принца Уильяма и его супруги Кэтрин, изображены их дети – Джордж, Шарлотта и Луи. Они позируют в поле на фоне деревьев.

«Желаем всем счастливого Рождества», – написала королевская семья.

Издание People отмечает, что фото для открытки супруги выбрали из фотосессии, сделанной во время летнего отдыха в Норфолке (Англия). Кроме фотосессии, семья тогда записала видео, в котором принцесса Уэльская Кэтрин рассказала об окончании курса химиотерапии.

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Через два года после знакомства между ними начались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила, что борется с раком 22 марта 2024 года, прервав молчание, хранившее почти три месяца после операции на брюшной полости. "В январе мне сделали серьезную операцию, в то время считали, что мое состояние не раковое, – сказала она. – Операция была успешной. Однако анализы после операции обнаружили рак. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии".