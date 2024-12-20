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Нейросети признали модель OnlyFans самой красивой женщиной в мире

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Модель OnlyFans. Фото иллюстративное.
Модель OnlyFans. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Искусственный интеллект выбрал самую красивую женщину в мире. Ей стала 25-летняя бразильская модель Розалин Корал.​

Нейросеть проанализировала фотографии тысяч женщин, сопоставив их с идеальными параметрами красоты, и указала на фитнес-инфлюенсера из Сан-Паулу Розалин Корал.

У Корал милион подписчиков в Instagram, она ведет блог о занятиях спортом, а в свободное время продает свои откровенные снимки на платформе OnlyFans.

Розалин начала активно заниматься фитнесом около восьми лет назад, а «идеальной» фигуры смогла достичь благодаря регулярным тренировкам и здоровому питанию.

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