ГАЛЕРЕЯ Оригинальные идеи жителей Эстонии: фотоконкурс на самую красивую ёлочку в самом разгаре!

Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», эстонский дизайнер-флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея, Татьяна Тридворнова, отмечает, что нельзя ограничивать свою фантазию. Пусть ваша елка будет неповторимой, со своим стилем, шармом и характером.

«Это мой самый любимый конкурс, - признается Татьяна Тридворнова. - Я рада, что традиция продолжается, и у нас каждый год увеличивается количество участников».

В этом году в конкурсе Limon.ee на самую красивую елочку будет три номинации, а соответственно, три победителя.

Мы ждем снимки ваших нарядных елочек, которые в этом году будут соревноваться в трех равнозначных номинациях:

«Елка hand-made» (игрушки и украшения, а может, и сама елочка сделаны своими руками).

Каждый из трех победителей получит набор роскошных елочных игрушек ShiShi, книгу и прекрасный букет из рук Татьяны Тридворновой. В день вручения подарков фотограф устроит яркую фотосессию, а снимки мы пришлем вам на память об этом красивом дне!

Торжественное награждение победителей пройдет в канун православного Рождества, 6 января 2025 года. Фотографии нарядных елок можно присылать до 31 декабря включительно!

ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку!

Главное условие - елку должны украсить вы сами, своими руками. Конечно же, на помощь можно призывать родных и близких. Никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Сопроводите фотографию маленьким описанием того, как и чем вы украшали праздничное дерево.

Фотографии своей елочки присылайте к нам в редакцию до 31 декабря на адрес электронной почты: info@limon.ee

Имена трех победителей мы назовем 2 января 2025 года.

В теме письма обязательно укажите Yolki, обязательно оставьте номер своего телефона! Если тема письма не будет правильно обозначена, фото не примет участие в конкурсе!

Лучшие фотографии мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившейся Татьяне Тридворновой новогодней елки она лично наградит в редакции Postimees Grupp (Tartu mnt 80).

Портал Limon.ee имеет право менять условия конкурса. Сразу предупреждаем, что не все присланные в редакцию снимки будут опубликованы на портале.

Мы ждем фотографии ваших елок! Удачи и праздничного настроения! Давайте создавать его вместе!