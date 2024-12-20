По уже сложившейся традиции накануне праздников вместе с Татьяной Тридворновой мы проводим фотоконкурс на самую красивую новогоднюю елку. Опубликовываем очередную порцию фотографий, которые пришли к нам в редакцию! Присоединяйтесь! Прислать свою елочку на конкурс можно до 31 декабря.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Оригинальные идеи жителей Эстонии: фотоконкурс на самую красивую ёлочку продолжается!
Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», эстонский дизайнер-флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея, Татьяна Тридворнова, отмечает, что нельзя ограничивать свою фантазию. Пусть ваша елка будет неповторимой, со своим стилем, шармом и характером.
«Это мой самый любимый конкурс, - признается Татьяна Тридворнова. - Я рада, что традиция продолжается, и у нас каждый год увеличивается количество участников».
В этом году в конкурсе Limon.ee на самую красивую елочку будет три номинации, а соответственно, три победителя.
Мы ждем снимки ваших нарядных елочек, которые в этом году будут соревноваться в трех равнозначных номинациях:
«Самая красивая елка»
«Самая оригинальная елка»
«Елка hand-made» (игрушки и украшения, а может, и сама елочка сделаны своими руками).
Каждый из трех победителей получит набор роскошных елочных игрушек ShiShi, книгу и прекрасный букет из рук Татьяны Тридворновой. В день вручения подарков фотограф устроит яркую фотосессию, а снимки мы пришлем вам на память об этом красивом дне!
Торжественное награждение победителей пройдет в канун православного Рождества, 6 января 2025 года. Фотографии нарядных елок можно присылать до 31 декабря включительно!
ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку!
Главное условие - елку должны украсить вы сами, своими руками. Конечно же, на помощь можно призывать родных и близких. Никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Сопроводите фотографию маленьким описанием того, как и чем вы украшали праздничное дерево.
Фотографии своей елочки присылайте к нам в редакцию до 31 декабря на адрес электронной почты: info@limon.ee
Имена трех победителей мы назовем 2 января 2025 года.
В теме письма обязательно укажите Yolki, обязательно оставьте номер своего телефона! Если тема письма не будет правильно обозначена, фото не примет участие в конкурсе!
Лучшие фотографии мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившейся Татьяне Тридворновой новогодней елки она лично наградит в редакции Postimees Grupp (Tartu mnt 80).
Портал Limon.ee имеет право менять условия конкурса. Сразу предупреждаем, что не все присланные в редакцию снимки будут опубликованы на портале.
Мы ждем фотографии ваших елок! Удачи и праздничного настроения! Давайте создавать его вместе!