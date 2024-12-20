«Пришел в гости, выпил водки и убил», - дрожащим голосом описывает мать жертвы убийство, произошедшее в начале года в Ласнамяэ. Обвиняемый в убийстве знакомого, Евгений Нуртдинов, недовольно качает головой, сидя в зале суда. Кажется, что к этому моменту полуторачасового заседания, на котором прокурор подробно описывал жестокое преступление, совершенное в начале 2024 года, Евгений уже устал.

В четверг, 19 декабря, в зале заседаний на четвертом этаже Харьюского уездного суда собралось более десяти человек: защитник, прокурор, журналисты, переводчик, свидетели и родственники потерпевшего. На скамье подсудимых находится 40-летний Евгений Нуртдинов, прибывший в зал с костылем.

Первые 30 минут заседания прокурор подробно описывал травмы, приведшие к смерти жертвы, заключение судебно-медицинского эксперта и объяснения самого Евгения. В это время Евгений сидел на скамье подсудимых, задумчиво поглядывал по сторонам, пару раз ерзал и неоднократно смотрел стеклянными глазами на присутствующих в зале.