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«Одеяло есть, подушка тоже...» Бездомный Станислав проводит ночи в машине: помощь города ему не подходит

Перевод: Светлана Карабут
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Человек спит в машине. Иллюстративный снимок.
Человек спит в машине. Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

«Ночью двигатель работает, иногда я его выключаю, если становится слишком тепло. У меня есть одеяло и подушка», - рассказывает житель Выру Станислав. Он отказывается принимать помощь, предложенную городом, потому что не хочет отчитываться перед социальными работниками о своих финансах из-за накопленных долгов.

По словам Станислава, Выру не хочет предоставлять ему социальное жилье. «Они говорят, что предложат его только в том случае, если я буду с ними сотрудничать. Но я этого не хочу, потому что им не доверяю!» - восклицает Станислав.

«Мне не нравится сотрудничать с ними, потому что они хотят назначить мне наставника и опекуна, который будет управлять моими деньгами. Мне такое решение не подходит», - настаивает Станислав.

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