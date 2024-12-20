«А О ЧЕМ ЕЩЕ ПЕТЬ?» Дизайнер Тим Блуз посвятил песню скандальной эстонской светской львице

В пятницу, 19 декабря, известный эстонский дизайнер и журналист Тим Блуз выпустил новую песню с интригующим названием BSH, делая явную отсылку на скандальную эстонскую светскую львицу Бригитте Сюзанне Хунт. Послушать трек можно ЗДЕСЬ!

«Правда в том, что песни рождаются легче и естественнее, когда в твоей жизни бушуют бури и извергаются вулканы. Когда ты не спишь по ночам, смотришь грустные фильмы, борешься с приступами паники. Когда ты зол, обижен - и дальше по списку. А когда этого ничего не происходит - остается выдумывать персонажей и писать про них», - объясняет Тим Блуз выбор столь необычной темы для песни.

Хотя Тим и не отрицает, что личность Бригитте Сюзанны Хунт вдохновила его, он подчеркивает, что эта песня не является биографией скандальной тусовщицы, и все совпадения случайны.

Тим Блуз. Фото: Jörgen Paabu

«Если большинство мужчин много думают в основном о Римской империи, то я - о BSH», - смеется Тим. «Издержки профессии», - добавляет он.

Несмотря на некоторые очевидные сходства с эстонской светской львицей, песня основана на вымышленном персонаже. Она написана с точки зрения одинокой и забытой поп-звезды, которая пережила столько искусственно созданных драм, что полностью утратила связь с реальностью.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда дизайнер вдохновляется образом эпатажной Хунт. На обложке сингла изображена футболка Тима, которая в прошлом году стала настоящим хитом продаж. На ней красуется знаменитая фраза Бригитте: «Aitäh, you’re out of my life!».

«Я думаю, это действительно был один из самых ярких поп-культурных моментов современной истории. Эта драма никогда не устареет», - вспоминает Тим прошлогоднюю «битву» BSH с так называемыми «гиенами».