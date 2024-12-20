ГАСТРОТУРИЗМ Названы «самые вкусные» места в мире: куда поехать гурманам в 2025 году

Гастротуризм пользуется все большей популярностью, поскольку многие люди стараются познавать культуру других стран в том числе с помощью еды.

Иногда местная кухня поражает людей настолько, что они влюбляются в нее на всю жизнь. Для тех, кто ищет свежие гастрономические впечатления, Condé Nast Traveler составил список из десяти «самых вкусных» мест в мире, куда вошли только три европейских места. Вот он.

Десять лучших мест мира для гурманов в 2025 году

1. Долина Клэр, Австралия: всемирно известные виноградники, семейные отели-рестораны и уединение.

2. Дубай, ОАЭ: региональные вкусы и нестандартные концепции питания.

3. Генуя, Италия: удивительная смесь проверенной классики и новых подходов к приготовлению блюд старой школы.

4. Гоа, Индия: оригинальные концепции пивоварения.

5. Айлей, Шотландия: рай для любителей скотча.

6. Кигали, Руанда: экстравагантные панафриканские блюда, основанные на региональных ингредиентах, и крафтовое кофе.

7. Лима, Перу: изысканные блюда в городе, известном своими дегустационными меню.

8. Лофотенские острова, Норвегия: местные блюда в лучшем виде, одна из лучших выпечек в Европе и ужин под северным сиянием.

9. Пуэрто-Рико, территория США: классические блюда Карибского бассейна и первый на острове фестиваль еды и вина

10. Вашингтон, США: кулинарная культура, которая стремительно развивается и поражает разнообразием.