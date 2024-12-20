Влиятельный туристический журнал Condé Nast Traveler составил топ-10 мест в мире, которые стоит посетить гурманам в 2025 году в поисках новых вкусов.
ГАСТРОТУРИЗМ ⟩ Названы «самые вкусные» места в мире: куда поехать гурманам в 2025 году
Гастротуризм пользуется все большей популярностью, поскольку многие люди стараются познавать культуру других стран в том числе с помощью еды.
Иногда местная кухня поражает людей настолько, что они влюбляются в нее на всю жизнь. Для тех, кто ищет свежие гастрономические впечатления, Condé Nast Traveler составил список из десяти «самых вкусных» мест в мире, куда вошли только три европейских места. Вот он.
Десять лучших мест мира для гурманов в 2025 году
1. Долина Клэр, Австралия: всемирно известные виноградники, семейные отели-рестораны и уединение.
2. Дубай, ОАЭ: региональные вкусы и нестандартные концепции питания.
3. Генуя, Италия: удивительная смесь проверенной классики и новых подходов к приготовлению блюд старой школы.
4. Гоа, Индия: оригинальные концепции пивоварения.
5. Айлей, Шотландия: рай для любителей скотча.
6. Кигали, Руанда: экстравагантные панафриканские блюда, основанные на региональных ингредиентах, и крафтовое кофе.
7. Лима, Перу: изысканные блюда в городе, известном своими дегустационными меню.
8. Лофотенские острова, Норвегия: местные блюда в лучшем виде, одна из лучших выпечек в Европе и ужин под северным сиянием.
9. Пуэрто-Рико, территория США: классические блюда Карибского бассейна и первый на острове фестиваль еды и вина
10. Вашингтон, США: кулинарная культура, которая стремительно развивается и поражает разнообразием.