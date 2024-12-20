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ФОТО 44-летняя Кристина Агилера снялась топлес в честь дня рождения

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Кристина Агилера
Кристина Агилера Фото: Richard Shotwell

Звезда не постеснялась раздеться перед камерой.

Кристина Агилера отметила свой 44-й день рождения откровенной фотосессией. Кадрами съемки она поделилась в соцсетях.

На снимках поп-исполнительница позирует топлес, оставив на себе только кожаные микрошорты, босоножки на каблуках и кепи. Образ дополняют уложенные в локоны волосы и макияж с блестящими тенями.

Агилера, сидя на корточках, прикрывает грудь рукой. Фотографию она подписала лаконично: «Именинный костюм №44».

Поклонники вспоминают, что в 2023 году певица заметно похудела. Многие связывают это с переходом на здоровый образ жизни, включающий правильное питание и регулярные физические нагрузки.

Однако часть аудитории предположила, что трансформация могла быть связана с использованием Оземпика - препарата для лечения сахарного диабета второго типа, который также известен своими эффектами по снижению веса. Этот препарат приобрел популярность среди знаменитостей, стремящихся быстро избавиться от лишних килограммов.

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