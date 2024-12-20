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«Теперь я могу хотя бы улыбаться!» Жительнице Эстонии, которая с детства лишена слуха, вернули уверенность в себе

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis saatest

«Когда мама меня ждала, умер ее отец, что могло на что-то повлиять... В детстве я была очень худенькой и болезненной», - рассказала Сирле в программе «Südamesoov» о том, как ей ежедневно требуется сила, чтобы заботиться о своей семье и справляться с испытаниями, которые принес диагноз эпилепсии у ее младшего ребенка.

В последнем выпуске сезона передачи Südamesoov команда побывала в гостях у Сирле, чьи ежедневные дела и заботы создают впечатление, будто в ее сутках больше часов, чем у других.

«Когда я родилась, у меня было много проблем со здоровьем. Во время беременности моей мамы умер ее отец, что, возможно, на что-то повлияло... В младенчестве я была очень худой и больной. В возрасте восьми месяцев меня увезли в больницу, где пытались исправить ситуацию с помощью лекарств. Но из больницы я вышла уже глухой», - вспоминает Сирле в передаче трудности своего детства.

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