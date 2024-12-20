«Теперь я могу хотя бы улыбаться!» Жительнице Эстонии, которая с детства лишена слуха, вернули уверенность в себе

В последнем выпуске сезона передачи Südamesoov команда побывала в гостях у Сирле, чьи ежедневные дела и заботы создают впечатление, будто в ее сутках больше часов, чем у других.

«Когда я родилась, у меня было много проблем со здоровьем. Во время беременности моей мамы умер ее отец, что, возможно, на что-то повлияло... В младенчестве я была очень худой и больной. В возрасте восьми месяцев меня увезли в больницу, где пытались исправить ситуацию с помощью лекарств. Но из больницы я вышла уже глухой», - вспоминает Сирле в передаче трудности своего детства.