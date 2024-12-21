УЛИЧНЫЙ ОПРОС Эстонское блюдо вошло в список ЮНЕСКО, но как к нему относятся местные жители?

Оля, которая работает на столичной Рождественской ярмарке, сказала, что несколько лет назад они продавали на Ратушной площади мульгаскую кашу: «Это было очень вкусно!» Но больше всего ей нравится кровяная колбаса с капустой и картошкой.

Александр с Дианой отмечают, что мульгипудер им очень нравится, и есть традиционную кашу они стараются каждое Рождество. На вопрос, какие еще рождественские блюда им нравятся, пара отвечает: «"Вериворст... И, конечно, пипаркоок - это самое любимое!»

Хотя мульгаская каша нравится Тийу и Астрид, на Рождество они ее не готовят. «В этом году мы ее даже еще не ели. Тушеную кислую капусту - ели, а мульгипудер - нет», - говорят они. Тийу и Астрид добавляют, что все же больше им нравятся другие рождественские блюда. «Ну, конечно же, кровяные колбаски, жаркое из свинины, квашеная капуста и холодец», - перечисляют они.

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