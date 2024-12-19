Астролог принцессы Дианы дала неутешительный прогноз борющемуся с онкологией Карлу III на 2025 год

На днях астролог рассказала, что в 2025-м ждет короля, который весь последний год борется с онкологией.

«Столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем в 2024 году, в 2025-м монарх продолжит переживать взлеты и падения, - уверена Дебби Фрэнк. - Он будет отдавать всего себя, цепляясь за свои успехи, а потом будет чувствовать себя подавленным из-за неудач. В конце 2024-го и он, и Камилла оказались в невыгодном положении».

Астролог советует королю «притормозить» с конца февраля и до начала марта, так как в конце зимы есть все шансы вернуться к исполнению собственных желаний и путешествиям. В начале июня планеты напомнят Карлу о его личных границах (что бы это ни значило). И несмотря на летние неудачи, по словам Фрэнк, декабрь принесет королю прилив энергии.