ЗАГЛЯНИТЕ ВНУТРЬ Виолончелистка Сильвия Ильвес переехала с детьми в дом своей мечты

Некоторое время назад виолончелистка Сильвия Ильвес сообщила, что наконец приобрела собственное жилье! «Это мечта, которую я считала недосягаемой. Я думала, что мечтаю слишком масштабно», - рассказала она редакции в день, когда получила ключи от своего дома. «Я поняла, что все возможно. Я мечтаю ровно настолько, насколько велика любовь жизни ко мне», - радовалась тогда Сильвия.

Теперь Ильвес сообщает, что в среду она вместе с детьми переехала в дом. «Это будет время, полное испытаний, и придется пойти на множество компромиссов перед лицом обязанностей. Но однажды наступит время, когда будет, чему радоваться», - делится радостью виолончелистка в соцсетях. Она добавляет: «Я хотела бы, чтобы меня было трое, чтобы успевать заниматься детьми, справляться с рабочими моментами и поддерживать порядок в доме».