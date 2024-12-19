«Я хотела бы, чтобы меня было трое, чтобы успевать заниматься детьми, справляться с рабочими моментами и поддерживать порядок в доме», - пишет виолончелистка Сильвия Ильвес в социальных сетях. Она добавляет, что в среду они наконец-то переехали в их новый дом.
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ЗАГЛЯНИТЕ ВНУТРЬ ⟩ Виолончелистка Сильвия Ильвес переехала с детьми в дом своей мечты
Некоторое время назад виолончелистка Сильвия Ильвес сообщила, что наконец приобрела собственное жилье! «Это мечта, которую я считала недосягаемой. Я думала, что мечтаю слишком масштабно», - рассказала она редакции в день, когда получила ключи от своего дома. «Я поняла, что все возможно. Я мечтаю ровно настолько, насколько велика любовь жизни ко мне», - радовалась тогда Сильвия.