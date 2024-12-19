Государственный суд вынес решение относительно прослушивания телефонных разговоров матери найденного в Сууре-Ляхтру младенца

Сегодня коллегия по уголовным делам Государственного суда отменила постановление Таллиннского окружного суда, в котором прослушивание телефонных разговоров, состоявшихся весной между Кайри Кусемаа, обвиняемой в убийстве ребенка в Сууре-Ляхтру, и ее сестрой, были признаны незаконными.