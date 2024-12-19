Сегодня коллегия по уголовным делам Государственного суда отменила постановление Таллиннского окружного суда, в котором прослушивание телефонных разговоров, состоявшихся весной между Кайри Кусемаа, обвиняемой в убийстве ребенка в Сууре-Ляхтру, и ее сестрой, были признаны незаконными.
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Государственный суд вынес решение относительно прослушивания телефонных разговоров матери найденного в Сууре-Ляхтру младенца
Коллегия по уголовным делам Государственного суда признала, что, удовлетворив жалобу представителя сестры Кайри Куусемаа и признав незаконным разрешение на слежку, выданный Пярнуским уездным судом, окружной суд предъявил чрезмерно строгие требования к обоснованию разрешения на слежку.