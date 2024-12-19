Лжеюрист из Эстонии предстала перед судом за подделку документа и нападение на журналиста

Роотс, которая опоздала на несколько минут на заседание, сказала, что она безработная, у нее нет постоянного места жительства, поэтому сейчас она ночует в отеле. «Можете послать туда свою Катрин Луст», - выпалил она судье, говоря о ведущей программы Kuuuurija. С Луст она до сих пор конфликтует после выхода в эфир одного отрывка.