Энеке Роотс, о которой, как о лжеюристе, в начале 2022 была снята программа Kuuuurija, сегодня предстала перед Пярнуским уездным судом. Ее обвиняют в использовании поддельного документа, печати и бланка, нарушении бухгалтерских обязанностей, присвоении, физическом насилии и неисполнении судебного решения. Но своей вины Роотс не признает.
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Лжеюрист из Эстонии предстала перед судом за подделку документа и нападение на журналиста
Роотс, которая опоздала на несколько минут на заседание, сказала, что она безработная, у нее нет постоянного места жительства, поэтому сейчас она ночует в отеле. «Можете послать туда свою Катрин Луст», - выпалил она судье, говоря о ведущей программы Kuuuurija. С Луст она до сих пор конфликтует после выхода в эфир одного отрывка.