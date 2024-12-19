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Лжеюрист из Эстонии предстала перед судом за подделку документа и нападение на журналиста

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Энеке Роотс в зале суда.
Энеке Роотс в зале суда. Фото: Kuvatõmmis videost

Энеке Роотс, о которой, как о лжеюристе, в начале 2022 была снята программа Kuuuurija, сегодня предстала перед Пярнуским уездным судом. Ее обвиняют в использовании поддельного документа, печати и бланка, нарушении бухгалтерских обязанностей, присвоении, физическом насилии и неисполнении судебного решения. Но своей вины Роотс не признает.

Роотс, которая опоздала на несколько минут на заседание, сказала, что она безработная, у нее нет постоянного места жительства, поэтому сейчас она ночует в отеле.  «Можете послать туда свою Катрин Луст», - выпалил она судье, говоря о ведущей программы Kuuuurija. С Луст она до сих пор конфликтует после выхода в эфир одного отрывка.

Сначала окружной прокурор Мерике Лугна зачитала обвинение, согласно которому Энеке Роотс подделала документ и использовала его для того, чтобы доказать свою пригодность для работы консультантом по вопросам долговых обязательств.

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