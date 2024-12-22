Что может быть хуже, чем прилететь на деловую встречу или в долгожданный отпуск и обнаружить в аэропорту, что ваш багаж пропал. И, к сожалению, на фоне роста авиационных потоков после пандемии коронавируса это случается все чаще, пишет УНИАН.
Вот из-за чего в аэропортах чаще всего теряют багаж пассажиров
После роста числа потерь багажа в 2023 году, в этом году наблюдалось некоторое улучшение ситуации, говорится в свежем отчете компании SITA, предоставляющей IT и телекоммуникационный услуги отрасли воздушного транспорта.
Отчасти это связано с тем, что авиаотрасль все чаще внедряет в процесс обработки багажа передовые технологии с задействованием искусственного интеллекта, надеясь в будущем свести такие инциденты к минимуму.
Также эксперты SITA назвали причины, по которым чаще всего в аэропортах теряется багаж пассажиров:
- 46 процентов - потеря при трансфере: когда пассажир летит с пересадкой, а персонал аэропорта не туда перенаправляет его чемодан в процессе смены самолета.
- 16 процентов - потеря при загрузке: когда по каким-то причинам отправленные в багаж вещи не попадают на борт самолета.
- 14 процентов - ошибка при оформлении билета, подмена сумки (чаще всего, когда ее путают с идентичным багажом другого пассажира), ошибки при прохождении контроля на безопасность и прочее.
- 8 процентов - из-за проблем в аэропорту, на таможне, из-за погоды или ограничений по объему и весу.
- 8 процентов - загрузка сумки не на тот самолет.
- 4 процента - неправильное обращение с багажом в аэропорту прибытия.
- 4 процента - неправильная бирка.