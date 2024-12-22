Вот из-за чего в аэропортах чаще всего теряют багаж пассажиров

Что​ может быть хуже, чем прилететь на деловую встречу или в долгожданный отпуск и обнаружить в аэропорту, что ваш багаж пропал. И, к сожалению, на фоне роста авиационных потоков после пандемии коронавируса это случается все чаще, пишет УНИАН.