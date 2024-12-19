НЕ УЗНАТЬ! Арнольд Шварценеггер поразил подписчиков новым образом: похож на Санта-Клауса

Так, знаменитость показался с седой бородой и длинными волосами. Этот снимок был сделан во время съемок рождественской комедии Man With The Bag.

«Санта-Клаус приезжает в город!» - написал Шварценеггер в посте, анонсируя свою роль в проекте.

Он добавил, что с нетерпением ждет возможности поделиться рождественским настроением с каждым человеком.

«Выглядит великолепно»; «Ты никогда не сможешь стать Санта-Клаусом, потому что для меня ты всегда будешь терминатором»; «Арни, ты лучший»; «А можно нам рождественский боевик с Арнольдом Шварценеггером в роли Санта-Клауса?»; «Легенда», - пишут пользователи в Instagram.

Отметим, более 20 лет назад Шварценеггеру впервые провели операцию на сердце. Ему заменили аортальный сердечный клапан из-за врожденного порока сердца. Такую операцию ему делали не один раз. Шварценеггер отрицает, что его проблемы с сердцем вызваны тем, что в молодости он употреблял стероиды, и утверждает, что имеет те же проблемы с клапаном, что и его мать.

В марте 2024 года Арнольду установили кардиостимулятор, потому что рубцы на сердце от операций вызвали нарушение сердечного ритма.