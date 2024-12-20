ГОРОСКОП НА 20 ДЕКАБРЯ Овнов ждут мелкие недоразумения, а Ракам нельзя спешить

Рак

Спешить не нужно. Это благоприятный день с деловой точки зрения, но решение любых задач, даже самых простых, может требовать больше времени, чем обычно. Не исключены споры с коллегами и руководством, долгие и не всегда конструктивные обсуждения. Но все это не помешает вам сделать то, что было задумано. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях, какие-то приятные сюрпризы. Будет возможность порадовать человека, который вам особенно дорог. Общие дела сегодня особенно сильно сближают, помогают оставить в прошлом взаимные претензии и обиды.

Лев

Благоприятный день для общения: вас внимательно слушают, правильно понимают, во многом поддерживают. Самое время делиться идеями, в том числе такими, в успехе которых вы сами пока не уверены. Обсуждение окажется очень полезным, поскольку вы получите и ответы на свои вопросы, и важные советы. День отлично подходит для решения вопросов, связанных с деньгами или имуществом. Тут можно положиться на интуицию: благодаря ее подсказкам вы поступите правильно, даже если будете располагать лишь минимумом информации. Можно покупать какие-то полезные вещи для дома, например, мебель или бытовую технику.

Дева