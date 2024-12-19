Инсайдер подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри живут раздельно: «Их это устраивает»

«В последнее время они действительно живут по отдельности, и их это устраивает, - уверяет инсайдер. - Для кого-то отношения на расстоянии могут показаться проблемой, но только не для Гарри и Меган».

Источник уверяет, что речь идет о «профессиональной сепарации»: принц сосредоточился на своих проектах, а его жена - на собственных.

Меган пытается восстановить репутацию, чтобы ее воспринимали серьезно, обратилась к дизайнерам и стилистам. Однако, как сообщает инсайдер, дети для герцогов превыше всего: «Когда Гарри нет дома, он каждый вечер общается с Меган по видеосвязи. Она отправляет ему милые сообщения, рисунки детей, мотивирующие пожелания на день».