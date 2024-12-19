ПЕРВЫЕ КАДРЫ Известная эстонская телеведущая родила сына: «Привет, маленькая любовь!»

«12.12.2024 к нашу семью пополнил маленький дракончик», - уточнила Лаос в своем посте и поделилась первым фото малыша. На снимке видно только ручку новорожденного, но есть видео того, как малыша из роддома привезли домой.

Ведущая передачи Õhtu! и популярной телевизионной игры Ma näen su häält на Kanal 2 Пирет Лаос в июле сообщила в Instagram, что беременна.

В семье Лаос и ее спутника жизни Таави Ланги (музыкант) растет дочь Рика, которая с нетерпением ждала рождения своего младшего брата.