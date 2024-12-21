Наступающий 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. И хоть по китайскому календарю она вступит в свои права только 29 января, встречать хозяйку года мы по традиции будем уже в праздничную ночь. В общем, самое время узнать, как это делать, чтобы не прогневить, а, наоборот, порадовать Змею, пишет ТСН.
Как встречать год Зеленой Деревянной Змеи: одежда, декор, блюда
О том, как правильно встречать год Зеленой Деревянной Змеи, рассказывает астролог Людмила Булгакова.
Не зеленым единым
Какой цвет нужно предпочесть, встречая год Зеленой Деревянной Змеи? Казалось бы, ответ лежит на поверхности – зеленый, но, если все вырядятся в платья-костюмы одинакового цвета, может зарябить в глазах. И тут самое время вспомнить, что у зеленого – как, впрочем, и у любого другого цвета – широкий спектр – от светлого ментолового до темного и глубокого малахитового, что предполагает большую вариативность.
Особенно если прибавить к вышесказанному возможность украсить свой праздничный наряд блеском, начиная с шелковой или атласной и заканчивая люрексом, стразами и пайетками, к чему Змея отнесется с восторгом.
Если же зеленый цвет в любом его виде вам не идет, стоит вспомнить о том, что Змея в наступающем году является не только Зеленой, но и деревянной, а, значит, образ можно собрать из вещей коричневого (дизайнеры считают его самым модным в нынешнем сезоне), бежевого, палевого и даже желтого цвета.
Полудрагоценные камни и благородные металлы
Дополнят образ украшения из яшмы и нефрита – они являются талисманами хозяйки года, если же по какой-то причине они вам не подходят, например, тем, кто родился под знаком Стрельца, нефрит категорически противопоказан, можно выбрать что-то из большого списка зеленых драгоценных и полудрагоценных камней – например, амазонит, бирюзу, опал, топаз, хризопраз, яшму и даже изумруд, хотя считается, что последний больше подходит году Лошади.
Не будет Змея и против строгих украшений – без камней, но из благородных металлов – серебра, платины и золота любого цвета, при этом она даже не будет настаивать на глянцевой поверхности – матовая ей тоже вполне подойдет.
Осторожно с аксессуарами и фурнитурой!
Особое внимание стоит уделить обуви и аксессуарам, которые ни в коем случае не должны быть сделаны из кожи рептилий, что хозяйка года может счесть прямым оскорблением. Кстати, касается это не только женщин, но и мужчин, которые вполне могут надеть туфли или ремень, сделанные если и не из самой змеи, но из ее ближайших родственников.
Дерево, стекло, металл
Во всем, что касается новогоднего интерьера, работают те же правила, что в одежде. Так, наиболее предпочтительными цветами в интерьере является сочетание зеленого – а также бежевого, кремового, шоколадного – с золотым. Впрочем, традиционное для Нового года и Рождества соединение красного, зеленого и белого цвета тоже не возбраняется – их гармония и создаваемое ими новогоднее настроение придется Змее по вкусу.
Элементы новогоднего декора, особенно фигурки хозяйки года, желательно выбирать деревянные, поддержав таким образом стихию года, но они могут быть также стеклянными или металлическими – Змее понравится его блеск.
Также астрологи считают, что дом должен быть украшен живыми растениями и цветами, лучше всего – экзотическими.
Разнообразие блюд
Один из важных вопросов: что поставить на стол, чтобы не обидеть хозяйку наступающего года – Змея может быть мстительной. Впрочем, тут, похоже, совершить ошибку сложно, поскольку она всеядная. В СМИ можно встретить много статей относительно рациона Змеи, в которых говорится, что на стол в новогоднюю ночь лучше всего поставить овощи, фрукты и зелень, но такое предложение – не более чем дань ЗОЖ.
На самом деле хозяйка года с удовольствием ест мясо – особенно курятину и крольчатину, а также рыбу и яйца, которые могут стать составляющей праздничных блюд. Главное тут – выбрать нетривиальные, оригинальные и изысканные рецепты, сделав приятно обладающей утонченным вкусом Змее.
Тихое счастье
Сама церемония встречи Нового года должна быть тихой и спокойной. Вообще встречать Новый год нужно без суеты и спешки, в уютной домашней обстановке, с приглушенным светом и тихой музыкой: в общем, желательно создать атмосферу, при которой хозяйка года сможет свернуться клубочком и подремать – например, у горящего камина.
Компания для праздника – и в этом Змея Америки не откроет – должна быть семейной: окружая себя близкими людьми, мы как будто бы проводим ритуал, цель которого, хотя бы на ближайший год, сохранить их рядом с нами. Также имеет смысл вспомнить особенности это праздника в семьях наших родителей, бабушек и дедушек: Змея придерживается традиций, она обязательно оценит такое трепетное к ним отношение.