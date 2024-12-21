Как встречать год Зеленой Деревянной Змеи: одежда, декор, блюда

Не будет Змея и против строгих украшений – без камней, но из благородных металлов – серебра, платины и золота любого цвета, при этом она даже не будет настаивать на глянцевой поверхности – матовая ей тоже вполне подойдет.

Осторожно с аксессуарами и фурнитурой!

Особое внимание стоит уделить обуви и аксессуарам, которые ни в коем случае не должны быть сделаны из кожи рептилий, что хозяйка года может счесть прямым оскорблением. Кстати, касается это не только женщин, но и мужчин, которые вполне могут надеть туфли или ремень, сделанные если и не из самой змеи, но из ее ближайших родственников.

Дерево, стекло, металл

Во всем, что касается новогоднего интерьера, работают те же правила, что в одежде. Так, наиболее предпочтительными цветами в интерьере является сочетание зеленого – а также бежевого, кремового, шоколадного – с золотым. Впрочем, традиционное для Нового года и Рождества соединение красного, зеленого и белого цвета тоже не возбраняется – их гармония и создаваемое ими новогоднее настроение придется Змее по вкусу.

Элементы новогоднего декора, особенно фигурки хозяйки года, желательно выбирать деревянные, поддержав таким образом стихию года, но они могут быть также стеклянными или металлическими – Змее понравится его блеск.

Также астрологи считают, что дом должен быть украшен живыми растениями и цветами, лучше всего – экзотическими.

Разнообразие блюд