Посмертное интервью Яниса Тиммы: «Семья будет в приоритете до последнего момента жизни»

Латвийский баскетболист смог добиться немалых успехов, как в национальных, так и международных клубах. При этом близких людей Янис ставил на первое место.

«Для меня семья всегда в приоритете. Даже когда я еду в команду какую-то, она становится моей семьей. Это было всегда у меня, и так 100 процентов будет до последнего момента моей жизни», - откровенничал Тимма в подкасте на YouTube-канале Buy Smart.

При этом Янис не стал скрывать, что ему, как профессиональному спортсмену, было непросто совместить карьеру и личную жизнь. «Сложности возникают, когда ты уезжаешь со своего места. Например, ты родился в России, там построил семью, там ты развиваешься, идешь с клуба на клуб, растешь. И через сколько-то лет тебе приходит предложение улететь играть в другую страну. И ты понимаешь, что у тебя тут у жены работа, у ребенка школа, всякие там занятия. Переезжать с тобой, например, если у тебя контракт на год, есть ли смысл? Но если семья готова, есть желание и возможность, это даже прикольно», - рассуждал баскетболист.

При этом Янис ценил и теплые отношения внутри команды. «Ты с этими людьми тренируешься, ты с ними едешь в автобусе, в самолете, переезжаешь с гостиницы в гостиницу. Ты с ними столько времени проводишь, что они просто физически всегда с тобой. И когда ты на площадке, то знаешь, что вот эти четыре пацана за тобой. Ты знаешь, что они прикроют твою спину, есть у тебя будет какая-то ошибка», - добавил бывший возлюбленный Анны Седоковой.

Всего за несколько дней до смерти Яниса его бывший тренер и директор баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс высказывался о будущем спортсмена. По его мнению, Анна Седокова загубила карьеру Тиммы.

«Он был простым деревенским парнем. Из бедной семьи. Карьеру начал хорошо, хорошо развивался. Он постепенно становится звездой. И вдруг этот деревенский парень из Краславы начинает привлекать внимание совершенно эффектной, звездной красавицы - Седоковой. Чем все закончилось? Мне искренне жаль этого парня. Очень жаль. Седокова уничтожила его как игрока, сегодня он никому не нужен, его карьера окончена. Также Седокова опустошила его кошелек», - рассказал Шенхофс в подкасте VEF Riga.