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Кристина Агилера отметила 44-летие снимком топлес на фоне слухов об употреблении «Оземпика»​

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Кристина Агилера, 2024 год.
Кристина Агилера, 2024 год. Фото: Richard Shotwell

Кристина Агилера, которую подозревают в похудении с помощью препарата для диабетиков «Оземпик», показала откровенный снимок в честь своего дня рождения.

Фигура Кристины Агилеры в последнее время становится предметом обсуждения из-за резкого похудения певицы. Прежде демонстрировавшая пышные формы артистка стремительно потеряла вес и теперь часто публикует в соцсетях результат преображения.

Кристина Агилера в 2022 году.
Кристина Агилера в 2022 году. Фото: MARIO ANZUONI

​«Наряд для дня рождения», - подписала певица фото в Instagram. 18 декабря ей исполнилось 44 года. В кадре Агилера позирует в микрошортах, прикрывая рукой обнаженную грудь.​

В Сети считают, что Агилера использовала «Оземпик» для похудения, и это, как сообщается, не прошло для нее бесследно. В окружении Кристины говорят, что у нее начались перепады настроения и страдает интимная жизнь с мужем. Сама Агилера отрицает, что использовала препарат.​

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