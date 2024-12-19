Кристина Агилера, которую подозревают в похудении с помощью препарата для диабетиков «Оземпик», показала откровенный снимок в честь своего дня рождения.
Кристина Агилера отметила 44-летие снимком топлес на фоне слухов об употреблении «Оземпика»
Фигура Кристины Агилеры в последнее время становится предметом обсуждения из-за резкого похудения певицы. Прежде демонстрировавшая пышные формы артистка стремительно потеряла вес и теперь часто публикует в соцсетях результат преображения.
«Наряд для дня рождения», - подписала певица фото в Instagram. 18 декабря ей исполнилось 44 года. В кадре Агилера позирует в микрошортах, прикрывая рукой обнаженную грудь.
В Сети считают, что Агилера использовала «Оземпик» для похудения, и это, как сообщается, не прошло для нее бесследно. В окружении Кристины говорят, что у нее начались перепады настроения и страдает интимная жизнь с мужем. Сама Агилера отрицает, что использовала препарат.