Профессиональная теннисистка Анетт Контавейт, которая всегда была блондинкой, решила изменить свой стиль и теперь стала брюнеткой.
ФОТО ⟩ Бывшая первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт кардинально сменила имидж
«Итак... я кое-что сделала!» - написала Анетт в подписи к своему посту в Instagram, где продемонстрировала новый цвет волос.
«Очень красиво», - хвалят поклонники смену имиджа. «Как всегда, прекрасно, Анетт!»
Для Анетт Контавейт уходящий год был полон значимых событий: о жизни бывшей профессиональной теннисистки вышли документальный фильм и книга. Однако главным событием года для семьи Анетт стало рождение сына.
О рождении первенца Анетт и ее спутник жизни Брент Леписту сообщили в середине сентября. «Первая неделя с нашим Леоном Энзо Леписту. Так много любви!» - написала Контавейт в подписи к фотографии, опубликованной тогда в Instagram.