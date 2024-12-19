ФОТО Бывшая первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт кардинально сменила имидж

«Итак... я кое-что сделала!» - написала Анетт в подписи к своему посту в Instagram, где продемонстрировала новый цвет волос.

«Очень красиво», - хвалят поклонники смену имиджа. «Как всегда, прекрасно, Анетт!»

Для Анетт Контавейт уходящий год был полон значимых событий: о жизни бывшей профессиональной теннисистки вышли документальный фильм и книга. Однако главным событием года для семьи Анетт стало рождение сына.

О рождении первенца Анетт и ее спутник жизни Брент Леписту сообщили в середине сентября. «Первая неделя с нашим Леоном Энзо Леписту. Так много любви!» - написала Контавейт в подписи к фотографии, опубликованной тогда в Instagram.