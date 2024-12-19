ЗНАЙ НАШИХ! 18-летняя жительница Таллинна расплакалась, став победительницей чемпионата в Швейцарии

Ученица 12-го класса Анна Торгашова, пройдя серьезный отбор, представила Эстонию на престижном соревновании World of Dance. Она выступила с двумя сольными танцами во взрослой категории, где ее соперниками были талантливые танцоры из Англии, Франции, Швейцарии, Украины, Германии, Италии и других стран.

Анна признается, что не ожидала настолько жесткой конкуренции. К тому же она оказалась самой молодой участницей во взрослой категории.

Анна Торгашова стала победительницей чемпионата World of Dance. Фото: Юлия Торгашова

В Швейцарии танцы пользуются большой популярностью, и зал был полон зрителей. Особенно впечатлила публику экспериментальная постановка Анны - The Unsung Tale («Невоспетая история»). Жюри также поддержало восторженные отзывы зрителей.

Поздно вечером, во время церемонии награждения, объявили, что лучшая постановка конкурса приехала из Эстонии. А когда Анну назвали победительницей чемпионата, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Выступление Анны на чемпионате. Фото: Юлия Торгашова

«Мне до сих пор не верится, что победила именно я, - говорит Анна. - Когда меня объявили победительницей во взрослой категории, я почувствовала невероятную радость и гордость за себя. Я смогла это сделать, смогла победить в такой сильной конкуренции! А зрители так тепло меня поддерживали… Оказывается, в Швейцарии действительно популярно посещать чемпионаты».

Анна Торгашова - ученица 12-го класса таллиннской частной «Школы 21 века». Она занимается танцами с трех лет.