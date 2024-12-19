БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Финалистка эстонского отбора на Евровидение-2025 столкнулась с серьезной проблемой

Эстонская артистка Joelle, настоящее имя которой Йоханна Элизе Кабел, в начале декабря столкнулась с неприятной ситуацией: ее аккаунты в социальных сетях были заблокированы без предупреждения, а также выяснилось, что она больше не может использовать свое сценическое имя.

«В ходе общения со службой поддержки платформы Meta выяснилось, что в мире уже существует артистка с именем Joelle. Она зарегистрировала свое имя как официальную торговую марку и запатентовала его по всему миру. Таким образом, никто другой не имеет права использовать этот псевдоним», - сообщил представитель Йоханны Элизе.

«Без какого-либо предупреждения был закрыт Instagram эстонской артистки, а ее песни удалены с платформы Spotify», - добавил представитель с сожалением.

Иными словами, перед выступлением на сцене Eesti Laul Йоханне Элизе пришлось изменить свое сценическое имя и все, что с ним связано, чтобы избежать серьезных юридических проблем.

Интересно, что сценическое имя Joelle эстонская певица использовала с весны и под этим псевдонимом выпустила свой первый сингл Say what you say.

«Карусель Eesti Laul уже вращается с приличной скоростью, поэтому мы оказались в не самой удобной ситуации», - говорит Йоханна Элизе. После обсуждения с командой было решено дальше использовать ее настоящее имя - Йоханна Элизе - и как сценическое. «Это имя никто не сможет запатентовать как товарный знак», - смеется певица.

Йоханна Элизе Кабел впервые участвует в конкурсе Eesti Laul как сольный исполнитель. Ранее она дважды принимала участие в конкурсе как участница группы Little Mess.