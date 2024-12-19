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Компьютерная игра о катастрофе парома «Эстония» вызывает возмущение: мне больно на это смотреть

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Youtube'i Videost.

Недавно созданная компьютерная игра о гибели парома «Эстония» получила противоречивые отзывы. «Эта игра оставляет очень неприятное впечатление! Она даже не реалистична - кто-то просто использовал ужасный сценарий и название парома, чтобы создать такое безобразие».

«В этой захватывающей симуляции вы окажетесь в роли пассажира, находящегося на борту злополучного MS Estonia. Исследуйте, что стало причиной гибели парома в тот трагический день, 28 сентября 1994 года. Успеете ли вы найти путь к спасению, пока не стало слишком поздно?» - говорится в описании новой видеоигры.

Игру, которую выпустили 6 декабря, разработала студия Interactive Gaming Studios. Похоже, специализацией предприятия стали именно кораблекрушения - ранее были созданы игры о катастрофах «Титаника», «Британника» и нескольких других судов.

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