Компьютерная игра о катастрофе парома «Эстония» вызывает возмущение: мне больно на это смотреть

«В этой захватывающей симуляции вы окажетесь в роли пассажира, находящегося на борту злополучного MS Estonia. Исследуйте, что стало причиной гибели парома в тот трагический день, 28 сентября 1994 года. Успеете ли вы найти путь к спасению, пока не стало слишком поздно?» - говорится в описании новой видеоигры.