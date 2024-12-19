Недавно созданная компьютерная игра о гибели парома «Эстония» получила противоречивые отзывы. «Эта игра оставляет очень неприятное впечатление! Она даже не реалистична - кто-то просто использовал ужасный сценарий и название парома, чтобы создать такое безобразие».
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Компьютерная игра о катастрофе парома «Эстония» вызывает возмущение: мне больно на это смотреть
«В этой захватывающей симуляции вы окажетесь в роли пассажира, находящегося на борту злополучного MS Estonia. Исследуйте, что стало причиной гибели парома в тот трагический день, 28 сентября 1994 года. Успеете ли вы найти путь к спасению, пока не стало слишком поздно?» - говорится в описании новой видеоигры.