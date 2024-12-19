После смерти баскетболиста Яниса Тиммы в Москве был запущен сбор средств на покрытие расходов на репатриацию его останков в Латвию. По сообщениям российских СМИ, бывшая жена Тиммы Анна Седокова выразила готовность оплатить эту процедуру.
Отец Яниса Тиммы: «Ад начался с вмешательства Седоковой в нашу семью»
Как сообщалось, близкий друг Тиммы Гатис Лининьш от имени матери спортсмена Аусмы призвал в социальной сети Facebook помочь с репатриацией тела ее сына. Пожертвования были собраны в короткий срок.
Сообщается, что бывшая жена Тиммы, популярная российская певица Анна Седокова, после смерти экс-супруга находится в медицинском учреждении в нестабильном состоянии. Ее представители сообщили СМИ, что певица взяла на себя все расходы, связанные с похоронами Тиммы.
Семье также помогает команда, которую представлял Тимма. Однако отец баскетболиста Райтис Тимма заявил, что ему об этом ничего не известно.
Видео: Янис Тимма ночью перед смертью
Латыш Райтис Тимма негативно относится к бывшей жене своего сына. Он был возмущен заявлением певицы после трагедии. Как сообщалось, через несколько часов после известий о смерти спортсмена, Седокова написала в своих социальных сетях: «Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы».
«Я ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что она прошла через ад. Думаю, вы можете спросить об этом ее... Я знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», - рассказал отец Тиммы.
В настоящее время относительно возвращения тела Тиммы на родину согласовываются дальнейшие юридические формальности, поскольку это требует подготовки ряда строго регламентированных процедур как в Латвии, так и в России, говорит Гатис Лининьш. Он поблагодарил всех, кто активно участвовал в решении формальностей, добавив, что все оставшиеся средства от пожертвованных денег будут переданы на благотворительность, связанную с детьми и баскетболом.
Посольство Латвии поддерживает постоянную связь с родственниками Яниса Тиммы и российскими властями по вопросу возвращения его останков в Латвию. МИД готов оказать всю возможную консульскую помощь, заявила пресс-секретарь министерства Диана Эглите. Учитывая, что консульская помощь носит прямой и индивидуальный характер, посольство не имеет права предоставлять подробную информацию.
Янис Тимма скончался во вторник, 17 декабря, в Москве. По данным СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. «Медуза» сообщает, что агентства «ТАСС» и «РИА Новости» подтвердили факт самоубийства Тиммы.
В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании «Лига Ставок» за клуб «Аликсон». Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта. Ранее Тимма сыграл за нее 68 матчей.