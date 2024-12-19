Отец Яниса Тиммы: «Ад начался с вмешательства Седоковой в нашу семью»

Как сообщалось, близкий друг Тиммы Гатис Лининьш от имени матери спортсмена Аусмы призвал в социальной сети Facebook помочь с репатриацией тела ее сына. Пожертвования были собраны в короткий срок.

Сообщается, что бывшая жена Тиммы, популярная российская певица Анна Седокова, после смерти экс-супруга находится в медицинском учреждении в нестабильном состоянии. Ее представители сообщили СМИ, что певица взяла на себя все расходы, связанные с похоронами Тиммы.

Семье также помогает команда, которую представлял Тимма. Однако отец баскетболиста Райтис Тимма заявил, что ему об этом ничего не известно.

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Латыш Райтис Тимма негативно относится к бывшей жене своего сына. Он был возмущен заявлением певицы после трагедии. Как сообщалось, через несколько часов после известий о смерти спортсмена, Седокова написала в своих социальных сетях: «Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы».

«Я ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что она прошла через ад. Думаю, вы можете спросить об этом ее... Я знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», - рассказал отец Тиммы.