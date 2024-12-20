ВИДЕО «Боже, только не эти брови!» Топ-визажист Меэлис Крик о трендах праздничного макияжа

Визажист Меэлис Крик в студии Limon LIVE. Фото: Madis Veltman

На вопрос, что больше всего пугает топ-визажиста с тридцатилетним стажем в макияже наших соотечественниц, Меэлис не раздумывая отвечает: брови!

«О боже мой, брови! - эмоционально разводит руками, визажист. - Особенно, если они сделаны некорректно или это тату-брови, которые сейчас очень модные… Нет, я не против перманентного макияжа, бывает, люди вынуждены его делать. Но все должно быть выполнено со вкусом и выглядеть натурально».

Визажист Меэлис Крик в студии Limon LIVE. Фото: Madis Veltman

Те же требования Меэлис предъявляет и к бровям, нарисованным карандашом или специальными тенями.

«Когда я вижу, что кто-то взял, как в 1920 году, черный карандаш и нарисовал себе удивленные брови... В наше время даже удивленности уже нет, брови иногда у дам просто стоят как кирпичи. Я пугаюсь: о боже мой, вот это красота! А так тоже можно?» - рассказывает о своем негодовании визажист.

Все знают, что брови - это рамка лица. Но Меэлис Крик советует не делать эту рамку настолько громоздской и кричащей.

Ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Madis Sinivee

Также Меэлис категорически против нарощенных ресниц: они негигиеничны, на них ежедневно скапливаются пыль и грязь, которые нужно чистить особым образом. Но даже если забыть о гигиене, по мнению Меэлиса, нарощенные ресницы выглядят смешно. Куда лучше воспользоваться накладными ресницами по особому случаю, как это делали красотки в 60-х и 70-х годах.