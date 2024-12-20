Накануне праздников, когда все хотят блистать на вечеринках, в студию Limon LIVE с полезными советами пришел эстонский топ-визажист Меэлис Крик.
ВИДЕО ⟩ «Боже, только не эти брови!» Топ-визажист Меэлис Крик о трендах праздничного макияжа
Профессиональный визажист и преподаватель, обладатель многочисленных международных наград, Меэлис Крик признается, что в декабре работа кипит - время праздников и корпоративов действительно жаркий сезон для визажистов.
«Все встречаются, наряжаются, все хотят выглядеть хорошо и, конечно, прихорашиваются», - говорит визажист. И хотя Меэлис обожает работать в праздники, в этом году он решил 31 декабря позволить себе отдохнуть.
«В первый раз за тридцать лет я не буду работать, - с радостью признается Меэлис. - Хочу отдохнуть, хочу сам быть красивым, а не бежать, как обычно, за полчаса до наступления нового года домой». Однако работать 31-го в студии Меэлиса будут его ученики.
Говоря о трендах праздничного макияжа в этом году, Меэлис Крик выделяет бордовые цвета. «В 80-е, 90-е годы были в моде именно такие, - отмечает визажист. - Цвета спелой вишни. Ну и, конечно, блестки! Без блесток ни один Новый год не проходит, Рождество - тем более».
Визажист с удивлением замечает, что на тренды праздничного макияжа в последнее время сильно влияет восточный гороскоп. Чтобы уважить хозяйку наступающего года - Змею, визажист советует обратить внимание на пастельные цвета, напоминающие пустыню Сахару: песочные, коралловые, другие мягкие оттенки. Именно они будут в тренде в наступающем году.
«Уходит год Дракона, он был слишком сложным для многих. Теперь люди хотят мягкости, и вот следующий год как будто даст нам возможность выдохнуть - все будет такое пастельное, красивое, спокойное…», - перечисляет Меэлис.
На вопрос, что больше всего пугает топ-визажиста с тридцатилетним стажем в макияже наших соотечественниц, Меэлис не раздумывая отвечает: брови!
«О боже мой, брови! - эмоционально разводит руками, визажист. - Особенно, если они сделаны некорректно или это тату-брови, которые сейчас очень модные… Нет, я не против перманентного макияжа, бывает, люди вынуждены его делать. Но все должно быть выполнено со вкусом и выглядеть натурально».
Те же требования Меэлис предъявляет и к бровям, нарисованным карандашом или специальными тенями.
«Когда я вижу, что кто-то взял, как в 1920 году, черный карандаш и нарисовал себе удивленные брови... В наше время даже удивленности уже нет, брови иногда у дам просто стоят как кирпичи. Я пугаюсь: о боже мой, вот это красота! А так тоже можно?» - рассказывает о своем негодовании визажист.
Все знают, что брови - это рамка лица. Но Меэлис Крик советует не делать эту рамку настолько громоздской и кричащей.
Также Меэлис категорически против нарощенных ресниц: они негигиеничны, на них ежедневно скапливаются пыль и грязь, которые нужно чистить особым образом. Но даже если забыть о гигиене, по мнению Меэлиса, нарощенные ресницы выглядят смешно. Куда лучше воспользоваться накладными ресницами по особому случаю, как это делали красотки в 60-х и 70-х годах.
«Теперь все гоняются за удобством. Вот я встала, и уже красивая: брови домиком, реснички веером, а губы, не дай бог, сделаем перманентом красными, чтобы не тратить время на макияж», - удивляется визажист тому, как женщины в последнее время относятся к своей внешности.
А вот эксперименты с цветовыми решениями Меэлис Крик только приветствует.
Он вспоминает, как однажды, вопреки стереотипам, его клиентка захотела на свадьбу яркий оранжево-черный макияж тигрицы. «Для меня это было нетрадиционно, но мы сделали, и она выглядела сногсшибательно», - вспоминает визажист.
Меэлис приятно удивлен, что в последнее время все чаще к услугам визажистов обращаются и мужчины. Причем, нередко приходят парами - женщина на макияж, а с ней ее партнер, чтобы тоже подготовиться к важному мероприятию или фотосессии.
«Когда красивая жена или подруга рядом, не хочется выглядеть уставшим. Вот и приходят, чтобы их припудрили. Есть специальные тональные кремы для мужчин, они более натуральной текстуры. Есть и такие компоненты как нейтрализаторы, которые скрывают синяки и серый тон кожи», - рассказывает Меэлис.
Можно ли не смывать макияж на ночь? Как, по примеру самого Меэлиса, отрастить натуральные пышные ресницы? В каком возрасте стоит быть осторожнее с глиттером и неоновыми тенями? Ответы на эти вопросы, а также полезные советы и заряд хорошего настроения вы найдете в свежем выпуске Limon LIVE!