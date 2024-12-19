«Это задело его»: как Джастин Бибер отреагировал на помолвку Селены Гомес

Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото: Mark J. Terrill

Бенни преподнес избраннице роскошное кольцо, которое обошлось ему примерно в миллион долларов. Эксперты объясняли, в чем особенность украшения.

«Выбранное Бенни для Селены помолвочное кольцо представляет собой изысканный и неподвластный времени дизайн, идеально соответствующий стилю певицы. В центре кольца находится невероятный бриллиант огранки "маркиз", вес которого оценивается примерно в восемь карат, установленный на полосе из желтого золота», - рассказывала Лора Тейлор.

Поклонники звезды до сих пор приходят в себя после того, как узнали счастливую новость. Известие о помолвке пары дошло и до Джастина Бибера - бывшего возлюбленного Селены.

Источники рассказывают, что 30-летний исполнитель рад за нее, но все-таки на время ему стало грустно. «У Джастина есть жена и ребенок, мы все это знаем, но когда он услышал, что Селена помолвлена, то это задело его на короткое мгновение», - передают они.

Хейли и Джастин Бибер. Фото: PATRICK T. FALLON

Теперь все должны понять, что их история закрыта раз и навсегда. «Конечно, они никогда больше не будут друзьями, не сойдутся вновь, официально это событие - конец целой эпохи», - добавили инсайдеры.