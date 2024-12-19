На прошлой неделе возлюбленный Селены Гомес Бенни Бланко сделал ей предложение руки и сердца. Певица ответила «да», а теперь готовится к свадьбе.
«Это задело его»: как Джастин Бибер отреагировал на помолвку Селены Гомес
Бенни преподнес избраннице роскошное кольцо, которое обошлось ему примерно в миллион долларов. Эксперты объясняли, в чем особенность украшения.
«Выбранное Бенни для Селены помолвочное кольцо представляет собой изысканный и неподвластный времени дизайн, идеально соответствующий стилю певицы. В центре кольца находится невероятный бриллиант огранки "маркиз", вес которого оценивается примерно в восемь карат, установленный на полосе из желтого золота», - рассказывала Лора Тейлор.
Поклонники звезды до сих пор приходят в себя после того, как узнали счастливую новость. Известие о помолвке пары дошло и до Джастина Бибера - бывшего возлюбленного Селены.
Источники рассказывают, что 30-летний исполнитель рад за нее, но все-таки на время ему стало грустно. «У Джастина есть жена и ребенок, мы все это знаем, но когда он услышал, что Селена помолвлена, то это задело его на короткое мгновение», - передают они.
Теперь все должны понять, что их история закрыта раз и навсегда. «Конечно, они никогда больше не будут друзьями, не сойдутся вновь, официально это событие - конец целой эпохи», - добавили инсайдеры.
Напомним, Джастин и Селена познакомились в 2010 году, когда им было по 16 и 17 лет. Сначала они дружили, но затем у них вспыхнули чувства. Безусловно, многие фанаты были уверены, что их роман - это всего лишь пиар, им казалось, что набирающий популярность Бибер наживается на славе возлюбленной. Но время шло, и постепенно даже самые ярые скептики приняли поражение.
Постоянно всплывали слухи о том, что пара рассталась, причина - измены музыканта, но сплетни не подтверждались. В 2018 году они все же разорвали отношения. Джастин быстро залечил раны, встретив Хейли Болдуин, на которой женился. Этим летом модель подарила любимому ребенка.
Жена Бибера и по сей день сталкивается с хейтом, исходящим от фанатов Гомес. Они уверены, что блондинка увела исполнителя и заставила его сыграть свадьбу, чего он якобы не хотел. В прошлом году гневные комментарии резко переросли в самую настоящую травлю, и Селена заступилась за несчастную Хейли. «Никто не должен испытывать на себе такой ненависти. Я всегда выступала за доброту и действительно хочу, чтобы все это поскорее прекратилось», - заявила она.