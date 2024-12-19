Анна Седокова оплатила похороны Яниса Тиммы

По словам директора 42-летней Седоковой, она взяла на себя все финансовые расходы, связанные с организацией похорон Тиммы. Анна также оплатит транспортировку его тела в Латвию, откуда был родом спортсмен. Известно, что с организацией прощания помогает российская команда, за которую в последнее время играл Янис.

Сама Седокова не явилась в следственные органы для дачи объяснений после смерти Тиммы. Сообщается, что она до сих пор находится в больнице, куда ее госпитализировали после инцидента с нервным срывом. Пока неизвестно, будет ли она присутствовать на церемонии прощания с бывшим мужем.

Напомним, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство в ночь на 17 декабря: его тело нашли в подъезде хостела в Москве, где он остановился за несколько дней до этого. В последнее время у спортсмена были серьезные финансовые проблемы, связанные с простоем в карьере и обязательствами по алиментам на сына от предыдущего брака. Кроме того, в начале декабря суд расторг брак Тиммы с Анной Седоковой после четырех лет совместной жизни. До этого спортсмен пытался восстановить отношения с супругой, намекал на депрессивные мысли в соцсетях и жаловался, что певице от него были нужны только деньги.

В Сети артистку массово критикуют из-за смерти Тиммы. Люди говорят, что звезда погубила карьеру перспективного спортсмена и бросила его, когда у того закончились деньги. Сама Седокова после случившегося рассказала, что последние два года «жила в аду»: в ее окружении заявили, что Тимма шантажировал артистку, угрожая покончить с собой, если она к нему не вернется. На фоне скандала сестра Тиммы опубликовала в соцсетях пост, в котором попрощалась с братом и отметила, что в последнее время Янис «был неоднозначной личностью» и сам сделал свой выбор.