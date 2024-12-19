ПРАЗДНИЧНЫЕ ВКУСЫ Эстонский фуд-блогер делится яркими рецептами рождественских напитков из водопроводной воды

Радость худеющего

Легкая зеленая детокс-вода понравится каждому, кто заботится о своей фигуре. Это особенно актуально в праздничный период, когда многие из нас предаются чревоугодию. В кувшин с водой добавьте несколько стеблей и листья сельдерея, а также тонкие полоски огурца (их проще всего сделать при помощи овощечистки). Положите также нарезанные ломтиками киви и лайм - это придаст напитку легкую кислинку и добавит витамина C. Результат - не просто вкусный и освежающий, но и крайне полезный напиток.

Легкая зеленая детокс-вода. Фото: Pressifoto

Воспоминания о лете

Если снаружи воет метель, то последнее, что хочется делать - выходить из дома. Так оставайтесь в тепле и приготовьте воду со вкусом лета! Ведь наверняка в морозилке у вас найдется ягоды? Ну и что, если вы не заморозили их самостоятельно, а купили в магазине! Клубника, черника, малина и смородина подойдут одинаково хорошо. Добавьте в кувшин еще несколько веточек мяты для дополнительной свежести, залейте водой - и в вашем распоряжении чудесный напиток, который будет навевать воспоминания о летних днях и отгонять прочь уныние.

Ягоды с мятой - хорошее сочетание. Фото: Pressifoto

Тропики в кувшине

В зимний сезон, когда цитрусовые особенно хороши, из них можно приготовить ароматную воду со вкусом тропиков. Добавьте в кувшин с водой нарезанные ломтиками апельсин, лайм и лимон. Любите горчинку грейпфрута? Положите и его! Украсить напиток и добавить богатства вкусу помогут киви, хурма и рубиново-красные зерна граната. Поздравляем - вы приготовили кувшин красочной витаминной воды!

Вода со вкусом тропиков. Фото: Pressifoto

Отпугиватель вирусов

В сезон вирусов крайне важно оказать поддержку своему иммунитету. Приготовьте для этого согревающий напиток, добавив в кувшин воды жидкий мед, ломтики имбиря и лимона. Если предпочитаете теплые напитки, то мед добавляйте только после того, как вода слегка остынет, чтобы сохранились его полезные свойства. Получившийся полезный кисловато-сладкий напиток поможет не подпустить к себе простуду.

Напиток, которого боятся вирусы. Фото: Pressifoto