Зимние праздники невозможно представить без богато накрытого стола и вкусных угощений, но не забывайте и о том, что организму требуется достаточно воды, чтобы переваривать калорийные блюда было проще.
ПРАЗДНИЧНЫЕ ВКУСЫ ⟩ Эстонский фуд-блогер делится яркими рецептами рождественских напитков из водопроводной воды
Tallinna Vesi в сотрудничестве с фуд-блогером Туули Матисен делится вдохновляющими идеями, которые помогут превратить воду из-под крана в напиток, достойный праздничного стола.
Чистая водопроводная вода - идеальный напиток для того, чтобы утолить жажду, вне зависимости от того праздники сейчас или будни. Жирную и калорийную пищу также лучше запивать именно водой. Благодаря плитняковой почве вода в Эстонии богата кальцием и магнием, а эти минеральные вещества жизненно важны для организма. Результаты лабораторных исследований таллиннской водопроводной воды показывают, что при потреблении 2 литров воды ежедневно организм получает 13% дневной нормы кальция, 5% - магния и 1% - натрия. Кроме того, с питьевой водой мы получаем необходимые организму калий, марганец, цинк и медь, правда, уже в значительно меньших количествах.
На праздничный стол можно поставить эффектный графин с полезным напитком, дополнив воду из-под крана сезонными ягодами, фруктами, овощами и травами. Пределов творческому полету нет - каждый волен придать воде вкус и внешний вид по своему усмотрению. Фуд-блогер Туули Матисен поделилась пятью простыми рецептами эффектной и вкусной подачи воды на стол.
Рождественский кувшин
В редком доме под Рождество не найдется мандаринов. Чем не повод приготовить воду с мандариновым вкусом! Пару мандаринов очистите от шкурки, нарежьте на ломтики и добавьте в кувшин воды для кисловато-сладкого вкуса. Дополните ансамбль алыми ягодами клюквы и парой веточек розмарина. Вот и все - готов красивый напиток со вкусом Рождества.
Радость худеющего
Легкая зеленая детокс-вода понравится каждому, кто заботится о своей фигуре. Это особенно актуально в праздничный период, когда многие из нас предаются чревоугодию. В кувшин с водой добавьте несколько стеблей и листья сельдерея, а также тонкие полоски огурца (их проще всего сделать при помощи овощечистки). Положите также нарезанные ломтиками киви и лайм - это придаст напитку легкую кислинку и добавит витамина C. Результат - не просто вкусный и освежающий, но и крайне полезный напиток.
Воспоминания о лете
Если снаружи воет метель, то последнее, что хочется делать - выходить из дома. Так оставайтесь в тепле и приготовьте воду со вкусом лета! Ведь наверняка в морозилке у вас найдется ягоды? Ну и что, если вы не заморозили их самостоятельно, а купили в магазине! Клубника, черника, малина и смородина подойдут одинаково хорошо. Добавьте в кувшин еще несколько веточек мяты для дополнительной свежести, залейте водой - и в вашем распоряжении чудесный напиток, который будет навевать воспоминания о летних днях и отгонять прочь уныние.
Тропики в кувшине
В зимний сезон, когда цитрусовые особенно хороши, из них можно приготовить ароматную воду со вкусом тропиков. Добавьте в кувшин с водой нарезанные ломтиками апельсин, лайм и лимон. Любите горчинку грейпфрута? Положите и его! Украсить напиток и добавить богатства вкусу помогут киви, хурма и рубиново-красные зерна граната. Поздравляем - вы приготовили кувшин красочной витаминной воды!
Отпугиватель вирусов
В сезон вирусов крайне важно оказать поддержку своему иммунитету. Приготовьте для этого согревающий напиток, добавив в кувшин воды жидкий мед, ломтики имбиря и лимона. Если предпочитаете теплые напитки, то мед добавляйте только после того, как вода слегка остынет, чтобы сохранились его полезные свойства. Получившийся полезный кисловато-сладкий напиток поможет не подпустить к себе простуду.