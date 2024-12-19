ФОТО 64-летняя женщина откровенно: я мечта каждого молодого мужчины, потому что...

64-летняя предпринимательница Синди Галлоп признается, что предпочитает молодых мужчин, так как ее ровесники «не могут угнаться за ней в спальне», пишет Naine.
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Синди утверждает, что такой образ жизни сложился у нее спонтанно, а не в результате сознательного выбора. «Это произошло совершенно случайно», -объясняет она. Всеначалось с того, что Синди, возглавлявшая в то время рекламное агентство в Нью-Йорке, должна была протестировать платформу для онлайн-знакомств в профессиональных целях.