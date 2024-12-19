Жители Эстонии рассказали, сколько готовы потратить на праздники: это время, когда не экономят

«Конечно, дома! Стоимость подарка зависит от самого подарка», - говорит один из опрошенных мужчин.



«Я проведу Рождество дома с семьей. У моего отца рак. В этом году мы решили сделать так: каждый взрослый получит по одному подарку, а детям можно дарить сколько угодно. Я сама подарю подарочную карту Ülemiste на 50 евро, ведь нужно еще покупать еду и напитки», - рассказывает женщина, добавляя, что подарки распределялись по жребию.



Несмотря на сложную экономическую ситуацию, рождественский стол остается щедрым: «Мы делаем в семье по одному подарку каждому, а бюджет составляет 50 евро. Да, экономическая ситуация немного ударила по карману, но свинина и квашеная капуста обязательно будут на столе».



Актер Мярт Койк проведет Рождество с семьями своей и жены: «Все соберутся вместе. Мы все равно придерживаемся бюджета, и это не зависит от экономической ситуации в стране - мы стараемся не тратить много, как и каждый год».



Но есть и те, кто не ограничивает себя бюджетом: «Это время, когда не экономишь, и на столе есть все самое лучшее».



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