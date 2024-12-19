В Париже погибла известная российская модель и ведущая

34-летняя российская модель и телеведущая Светлана Савицкая трагически погибла в ДТП в Париже

Светлана Савицкая была известна как успешная модель, чьи фотографии украшали обложки журналов L’Officiel, Harper’s Bazaar и Glamour.

Она также работала телеведущей на каналах RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. Также активно сотрудничала с популярными изданиями, среди которых были Glamour и Vogue.

По словам знакомой погибшей, два автомобиля двигались навстречу друг другу. Один из водителей, пытаясь избежать лобового столкновения, совершил резкий маневр и сбил пешехода, которым оказалась модель. Информацию о том, скончалась ли Светлана на месте происшествия или в больнице, родственники не сообщили.

Тело модели будет доставлено на родину. По информации СМИ, прощание с моделью состоится 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.