Танель Падар подводит итоги трудного года: мне тоже было очень больно!

«Дорогие друзья, знакомые и подписчики!» - так начал Танель Падар свое сообщение в социальных сетях.

«Я снова получил от журналистов сообщения о том, что обо мне готовят «сочный материал». Из медиа я также узнал, что мою бывшую супругу подталкивают дать откровенное интервью о моей личной жизни», - пишет Падар, добавляя, что за всеми этими темами стоят реальные люди.

Танель Падар, имеющий за плечами долгую публичную карьеру, признает, что его личная жизнь всегда была объектом внимания, особенно в уходящем году.

«Есть ли у меня своя история? Да. Меня тоже сильно ранили, мной манипулировали и на меня оказывали давление. У любой эмоционально сложной ситуации есть две стороны. Совершал ли я ошибки, о которых жалею? Абсолютно. Я далек от идеала», - признается музыкант.

Тем не менее, Падар отмечает, что не хочет рассказывать свою историю откровенно: «От этого пострадала бы моя семья и дети. Я не могу этого позволить!»

«Я всегда мечтал, чтобы в моей семье было две дочери. Теперь эта мечта сбылась. Каждый день я делаю все, чтобы быть хорошим отцом для своих детей», - добавляет он.