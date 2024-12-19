«Я всегда мечтал, чтобы в моей семье было две дочери. Теперь эта мечта сбылась. Каждый день я делаю все, чтобы быть хорошим отцом для своих детей», - пишет эстонский певец Танель Падар в свежем посте в социальных сетях, добавляя, что, хотя он и был душевно ранен, не хочет публично обсуждать произошедшее в этом сложном году.
Танель Падар подводит итоги трудного года: мне тоже было очень больно!
«Дорогие друзья, знакомые и подписчики!» - так начал Танель Падар свое сообщение в социальных сетях.
«Я снова получил от журналистов сообщения о том, что обо мне готовят «сочный материал». Из медиа я также узнал, что мою бывшую супругу подталкивают дать откровенное интервью о моей личной жизни», - пишет Падар, добавляя, что за всеми этими темами стоят реальные люди.
Танель Падар, имеющий за плечами долгую публичную карьеру, признает, что его личная жизнь всегда была объектом внимания, особенно в уходящем году.
«Есть ли у меня своя история? Да. Меня тоже сильно ранили, мной манипулировали и на меня оказывали давление. У любой эмоционально сложной ситуации есть две стороны. Совершал ли я ошибки, о которых жалею? Абсолютно. Я далек от идеала», - признается музыкант.
Тем не менее, Падар отмечает, что не хочет рассказывать свою историю откровенно: «От этого пострадала бы моя семья и дети. Я не могу этого позволить!»
«Я всегда мечтал, чтобы в моей семье было две дочери. Теперь эта мечта сбылась. Каждый день я делаю все, чтобы быть хорошим отцом для своих детей», - добавляет он.
Падар завершает свое послание словами: «Журналистам я желаю легкого пера и историй, которые не приносят страданий их героям. Спасибо всем, кто писал мне, поддерживал меня и сопереживал. Желаю всем прекрасных праздников!»
2024 год оказался очень сложным для Танела и Лорен Падар.
О расставании Танела и Лорен стало известно в конце мая, почти за месяц до их первой годовщины свадьбы. Лорен подтвердила в сториз Instagram, что они больше не живут вместе, и, как выяснилось, это произошло еще в январе.
На эту тему высказалась в своем блоге и социальных сетях популярная эстонская блогерка Mallukas (Марианн Трейманн). В конце октября стало известно, что музыкант подал иск против Mallukas. «Никто не должен терпеть необоснованные грубые и вульгарные оскорбления. Даже публичная личность. Особенно если эти заявления затрагивают личную жизнь и детей другого человека», - говорится в пресс-релизе, отправленном от имени Танела Падара.
Брак Танела Падара и Лорен Виллманн, заключенный 27 июня 2023 года, официально завершился 10 сентября. Представитель Танела, адвокат Эрки Вабаметс, сообщил изданию Õhtuleht, что между сторонами нет спора о разделе совместного имущества, так как в браке его не было накоплено.
Пара впервые появилась на публике в 2017 году, посетив вместе Eesti Meedia Tennis Cup. В июне 2018 года они обручились в живописной Италии, а 27 июня прошлого года отпраздновали роскошную свадьбу. У Танеля и Лорен родились две дочери.